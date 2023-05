Csercseszov megnyugtatta a Fradi-drukkereket

Sztanyiszlav Csercseszov ezúttal a Sportsdaily.ru oldalnak adott hosszabb interjút. A Ferencváros labdarúgócsapatának orosz vezetőedzője kifejezetten büszke arra, hogy a látványos nemzetközi menetelés után is sikerült a klubnál tartani Tokmac Nguent és a Mmaae fivéreket. – Nem csupán Tokmacot sikerült megtartanunk, hanem Samy Mmaeet is, akit a Besiktas szeretett volna szerződtetni. Nem tudta, váltania kell-e klubot ahhoz, hogy bekerüljön Marokkó világbajnoki keretébe. Végül a maradás mellett döntött, aminek a klub is nagyon örült. Samy és a testvére, Ryan is remekül futballozott az Európa-ligában, így lesújtotta őket, hogy kimaradtak a marokkói csapatból – mondta az 59 éves edző.

Csercseszov jól érzi magát Magyarországon. Fotó: MTI/Bús Csaba