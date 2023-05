Éles József akár boldog is lehetne, de szétkapkodják a csapatát

Éles József klubja, a közismert nevén kis Veszprém az Európa-liga-szerepléssel alapozta meg jó hírnevét a nemzetközi porondon. Az idei kupaszereplés nem az eredményekről szólt, de több fiatal játékos is megmutathatta magát. Ennek köszönhetően előbb Éles Benedek szerződtetését jelentette be a német Bundesligában szereplő Minden csapata, majd a kapus, a szintén fiatal Miklós Gergő klubváltása lett hivatalos. Miklós a finn Riihimäen Cockshoz igazol.

Ma újabb játékos távozásáról számolt be Éles József csapata: a 28 éves balátlövő, Stranigg János a 16 csapatos francia élvonal 12. helyén álló Créteilben folytatja a pályafutását. A francia klub vezetőedzője, a játékosként a Barcelonával öt Bajnokok Ligáját nyert Fernando Barbeito az egyesület honlapján méltatta a magyar átlövőt. – Egy sokoldalú játékost igazoltunk, aki komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és jó meccseket játszott a Chambéry, a Montpellier, valamint a Göppingen ellen. János nagyon erős, jól áll be a párharcokba. Emellett a védekezés terén is kiválóan teljesít a kettes és hármas posztokon – mondta Stranigg leendő edzője.