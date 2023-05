Elvették a világcsúcsot a magyar versenyzőtől, de így is aranyérmes lett

A sportlövők bakui világkupaversenyén Pekler Zalán a második helyen, Péni István ötödikként jutott a nyolcas döntőbe a tízméteres légpuska versenyszámban. A Magyar Sportlövők Szövetsége tájékoztatása szerint Pekler Zalán az első sorozatban 636,2 körös elképesztő eredménnyel (105,8; 106,2; 105,4; 106,6; 105,6; 106,6) világrekordot állított fel, megdöntve Li-hao Seng 635,4 körös világcsúcsát. Ám a kínai versenyző a második sorozatban visszavette a világrekordot, ugyanis 637,9 körrel (105,5; 106,6; 106,3; 106,4; 106,7; 106,4) fejezte be a hatvanlövéses alapot. A másik magyar, Péni István is nagyszerűen szerepelt, 630,7 körös eredménnyel ötödikként jutott a fináléba.

Pekler győzött, Péni hetedik lett

Ahol aztán Pekler Zalán diadalmaskodott, 252,4 körös teljesítménnyel végzett az első helyen. Az ezüstérmet az indiai Hriday Hazarika szerezte meg 251,9 körrel, a bronzérmes pedig Li-hiao Seng lett. Péni István a hetedik helyen zárt.

Pekler Zalán: – Az egész nap folyamán nagy jól ment, csak tízeseket lőttem. Azért kicsit csalódott voltam, amikor a kínai Li-hao Seng visszavette a világrekordot az alapversenyben, de próbáltam fókuszálni a döntőre. Nagyon örülök neki, hogy a jó formámat a fináléra is át tudtam menteni, és aranyérmes lettem. A perui világkupaverseny után ismét a dobogó legfelső fokán állhattam. A sok munka beérett, összeállt minden, és ez most egy jó visszaigazolás számomra. A bakui lőtér csodálatos és technikailag alkalmas nagy eredmények elérésére. Az oroszokat leszámítva a világ minden részéről itt volt mindenki, aki ebben a sportágban nagy eredményekkel rendelkezik, a 127 fős mezőny nem is jellemző. Az ötvenméteres szám embert próbáló lesz, mert elég nagy a szél, amivel meg kell majd küzdeni.

Mészáros Eszter a 14. helyen végzett

A női légpuskások versenyében Mészáros Eszter legjobb magyarként a 14. helyen végzett. Mészáros a 60 lövéses alapversenyben 630,3 körrel zárt, a nyolcas döntőbe 631,5 körrel lehetett ezúttal bejutni. Dénes Eszter sokáig nagyon jól állt, az utolsó öt lövésében viszont sokat hibázott, így 628,8 körrel fejezte be a viadalt és a 26. lett az óriási, 158 fős mezőnyben. Bajos Gittának a kezdése volt visszafogottabb, s végül 628,4 körrel a 31. helyet szerezte meg. A ranglistapontokért harcoló Lovász Dorina (87., 624,3 kör) és Ferik Csilla (91., 623,8 kör) egyaránt a mezőny második felében zárt.

Borítókép: Pekler Zalán (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)