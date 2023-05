Hanga odaadta a kupát a lányainak, hogy vigyék be a suliba

A 34 éves Hanga Ádám két elveszített döntő után idén felért a csúcsra a Real Madriddal, megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot, az Euroligát. Pedig sem a Barcelona elleni elődöntőben, sem az Olympiakosz elleni fináléban nem Hanga csapata volt a favorit. – A görögök kontrollálták a mérkőzést, de az idény során már elég sokszor kerültünk olyan helyzetbe, amiből senki sem gondolta volna, hogy visszajövünk, például a Partizan ellen a negyeddöntőben. Nem tudtak nagyon elhúzni, és a végén Sergio Llull, aki korábban rengeteg ilyen szituációt átélt, megszerezte az egyetlen kosarát a meccsen, amely az egyik legfontosabb volt pályafutása során – mondta a Nemzeti Sportnak Hanga.

Hanga a trófeával Fotó: Rodolfo Molina/Getty Images

A magyar hátvéd sokat gondolkozott azon, hogy mennyire hosszú volt az út az Euroliga-győzelem felél vezető út. – Elképesztő, hogy harmincnégy évesen mondhatom el magamról, hogy megnyertem az Euroligát, ez óriási élmény. Ha úgy kellett volna befejeznem, hogy nem jön össze, akkor is szép lenne a karrierem, de egy kis tüske mindig maradt volna bennem. Így elértem mindent, amit el lehet érni a kosárlabdában. Rövidesen kezdődik a spanyol bajnokság rájátszása, viszont amíg lehet, igyekszünk kiélvezni a győzelmet, a városközpontban megmutatjuk a trófeát a közönségnek – nyilatkozta Hanga. Az is kiderült, hogy az Euroliga négyes döntő helyszínéről, Kaunasból hazatérve odaadta a lányainak a kupát, hogy vigyék be megmutatni az iskolába.

Borítókép: Hanga Ádám (Fotó: AFP)