Két magyar focista már a dollármilliomosok közé sorolható, de Gulácsi még náluk is többet keres

A tengerentúlon játszó két honfitársunk bére is jelentősen megnőtt a tavalyihoz képest:

a Philadelphia Union kötelékébe tartozó Gazdag Dániel keresete konkrétan majdnem megduplázódott, miután most 768 ezer dollárral (262,72 millió forint) keres többet, azaz éves szinten 1,35 millió dollárt (461,81 millió forint).

Eközben a Sporting Kansas City támadója, Sallói Dániel is dollármilliomos lett, mivel a 12 hónapra vonatkozó fizetését 600 ezer dollárral (205,25 millió forint) 1,1 millió dollárra (376,288 millió forint) emelte meg a klubja. A Ferencvárostól márciusban távozó elefántcsontparti csatárnak, Franck Bolinak ezzel szemben be kell érnie 532 ezer dollárral (181,99 millió forint) új egyesületénél, a Portland Timbersnél – írja a Világgazdaság.

Az összegek tartalmazzák a teljes kompenzációt, az aláírási pénzt (idényekre lebontva) és az ügynöki jutalékokat is. A portál azt viszont megjegyzi, hogy a teljesítménybónuszok nincsenek benne, hiszen az előre kitűzött célok elérésére nincs garancia. Érdekesség, hogy a chicagóiak bértömegének mintegy 42 százalékát Shaqiri birtokolja, míg San Joséban a legjobban kereső Carlos Gruezo esetében ez a szám mindössze 12,1 százalék.

A legtöbbet, 25,74 millió dollárt (8,81 milliárd forint) egyébként a torontóiak költik futballistákra, a képzeletbeli dobogó második helyén az LA Galaxy (23,46 millió dollár; 8,03 milliárd forint), a harmadikján az Atlanta (21,26 millió dollár; 7,27 milliárd forint) áll. A legkevesebbet Montrealban adják ki focistákra, 10,51 millió dollárt (3,60 milliárd forint), ami kicsivel több mint 2 millió dollárral (684,16 millió forint) haladja meg az egyéni rangsort vezető Xherdan Shaqiri apanázsát.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az MLS juttatásai még így is jócskán elmaradnak az európai topligákétól. A kereseti listát továbbra is a francia PSG francia válogatott világsztárja, Kylian Mbappé vezeti, akinek évente legalább 72 millió euró (26,67 milliárd forint) vándorol a bankszámlájára, de még az olasz Serie A-ban szereplő Juventus szerb játékosa, Dusan Vlahovics is közel 13 millió euróval (4,82 milliárd forint) gazdagodik évente.

A Világgazdaság cikkéből kiderül, hogy honi élvonalban egy játékos havi átlagfizetése 3,8 millió forint körül mozog, míg válogatott futballistáink közül a német Bundesligában légióskodók keresnek a legjobban:

a lipcseieknél Gulácsi Péter kapus évi 5,6 millió eurót visz haza, amely 2,07 milliárd forintnak felel meg, a középpályás Szoboszlai Dominik és a védő Willi Orbán pedig 4,2 milliós fizetéssel büszkélkedhet (1,56 milliárd forint).

Borítókép: Gazdag Dániel (Fotó: Getty Images)