Sallai Roland gólpasszal búcsúztatta a Freiburg legendáját

Megtette a hatását a gondolkodási szünet, amelyet Christian Streich vezetőedző szabott ki Sallai Roland számára két héttel ezelőtt. Nem derült ki, hogy pontosan mi történt, a Freiburg népszerű edzője csupán annyit közölt, hogy a magyar szélsőnek el kell gondolkodnia, ezért nem került be a Lipcse elleni meccskeretbe sem. Azóta viszont Sallai a csapata két meccsén összesen három gólpasszt jegyzett. Múlt héten az Union Berlin ellen tizenegyest harcolt ki (a németek ezt is gólpasszként értékelik), most pedig a Wolfsburg elleni győzelem főszereplője volt.

Sallai Roland odatette magát a Wolfsburg ellen. Fotó: AFP/Tom Weller

Sallai adta csapata mindkét gólja előtt a gólpasszt, a 71. percben Christian Güntert, a 74.-ben pedig Nils Petersent szolgálta ki. Mindkét találat előtt szép akciót vezetett Sallai, az első gólnál két védő között játszotta tisztára magát, a másodiknál elfutott a jobb szélen, onnan adta be a labdát.

Később volt egy harmadik gólpassza is Sallainak, a címzett ismét Petersen volt, de ezt a találatot VAR-vizsgálat után érvénytelenítették. Így maradt a két gólpassz válogatottunk alapembere neve mellett, de így is különleges ünnepben volt kulcsfigura.

Sallai segítette szép búcsúhoz a legendát

Ezen a meccsen búcsúzott ugyanis a freiburgi közönségtől Nils Petersen, a klub legendás csatára, aki az utóbbi időben már csak kevés időt töltött a pályán, ám Sallai gólpasszának köszönhetően filmekbe illő utolsó hazai meccset kapott. A 34 éves Petersen az idény végén távozik a klubtól, amelyben 2015 óta szerepel, és 277 meccsen 105 gólt szerzett – utóbbival ő a csapat rekordere a német válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Joachim Löwöt megelőzve.

Petersen a 34. csereként szerzett gólját érte el a Bundesligában, amivel továbbra is csúcstartó a bajnokságban:

34 - Freiburgs Nils Petersen erzielte sein 34. Jokertor in der Bundesliga und baute damit seinen Rekord als erfolgreichster Einwechselspieler der Ligahistorie weiter aus. Verewigt. #SCFWOB pic.twitter.com/zSGVcPhWew — OptaFranz (@OptaFranz) May 19, 2023

A német válogatottban és a Bayern Münchenben is megfordult Petersen ebben a Bundesliga-idényben mindössze 248 percet töltött a pályán, és a Wolfsburg ellen szerezte az első gólját. Ez volt az utolsó hazai meccse a csapat mezében, hiszen az utolsó fordulóban a Frankfurt vendége lesz a Freiburg.

Sorsdöntő meccs vár Sallai csapatára, hiszen a Wolfsburg elleni sikerrel tovább él a BL-indulás reménye, a Freiburg jelenleg az ötötödik helyen áll a Bunesligában, ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Union Berlinnek, amely ma a Hoffenheim ellen lép pályára, és csak eggyel kevesebb mint a Bayern ellen játszó Lipcsének.

Borítókép: Sallai Roland