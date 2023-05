Sebestyén Júlia ellen megindult a fegyelmi eljárás, súlyosak a vádak

Amint arról beszámoltunk, a MOKSZ szerdai elnökségi ülése után hivatalosan közös megegyezéssel megszüntette Vardanjan Gurgen műkorcsolya ágazati sportigazgató megbízatását; gyakorlatilag megvált az orosz honosítási hullám miatt a sportágban kereszttűzbe került szakembertől. Megköszönték Telegdi Attila munkáját is, aki még januárban kezdeményezte lemondását a gyorskorcsolya-ágazat vezetői pozíciójából.

A MOKSZ elnöksége a gyorskorcsolya-ágazatban az igazgatói feladatokkal Bánhidi Ákost, a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott eddigi szakmai vezetőjét bízta meg. Bánhidi az M1 aktuális csatornának az előző idényt értékelve azt mondta, a Liu testvérek távozása után nagyon komoly eredmény, hogy hat világversenyen négy váltó- és két egyéni érmet sikerült nyernie a válogatottnak.

– Mindenki a hölgyektől várja most a jó eredményeket, amiben van is igazság, mert ott maradt klasszis versenyző Jászapáti Petra személyében, aki húzza a többieket. Viszont a férfiaknak a drezdai világkupán megszerzett bronzérme váltóban egy olyan csapat eredménye, amelynek tagjai eddig alig-alig tudtak pályára kerülni a világsztárjaink mellett. A mi dolgunk most az, hogy továbbra is hitet adjunk azoknak a magyar embereknek, akik télen azért kapcsolják be a televíziós sportközvetítéseket, hogy magyar eredményeket lássanak. A 2006-os torinói olimpia óta a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott minden téli játékokról olimpiai pontokkal tért haza, és nem titkolt vágyunk, hogy sikerüljön Milánóban, a 2026-os ötkarikás eseményen valamelyik szakágban érmet szereznünk. Ezért fogunk küzdeni és hajtani – szögezte le Bánhidi Ákos.

Sebestyén Júlia fegyelmi tárgyalás elé néz

A sportágban nemcsak Vardanjan Gurgen és Telegdi Attila távozása a téma, hanem – visszakanyarodva a műkorcsolyához – Sebestyén Júlia helyzete is. A MOKSZ fegyelmi eljárást indított az edzőként dolgozó Európa-bajnok műkorcsolyázó ellen, mert több szülő beadványa szerint lelkileg és fizikailag is bántalmazta gyermekeket klubjában, a Sebestyén Korcsolya SE-ben. Ezek a beadványok az elmúlt hetekben ismertek voltak, Sebestyén Júlia méltatlan támadásoknak és egy ellene irányuló lejárató hadjáratnak nevezte, a MOKSZ pedig eddig érdemben nem lépett az ügyben.

Sebestyén Júlia egyik korábbi versenyzője, a 19 éves, már Olaszországban készülő Berei Mózes József többek között a következőket írta a MOKSZ elnökségének:

„Sebestyén Júlia igenis indított bennünket versenyeken sérülten és betegen. Sőt, nyomást gyakorolt ránk, hogy induljunk. Nem egyszer gyanúsított meg bennünket szimulálással és nevezett bennünket gyávának. Majd hallgattuk, hogy ő bezzeg milyen szívós sportoló volt! Tehát, kiállok amellett, hogy komoly sérülések és betegségek ellenére is versenyeztem. Igent mondtam, mert bizonyítani akartam Julinak, hogy én nem vagyok gyáva.”

Sebestyén Júliát időközben a Jégördög SE elnöke és egyben edzője, Galambos Rita is gyermekbántalmazással vádolta meg. A MOKSZ-nak mindenképpen lépni kellett, és ezt megtette, megindította a fegyelmi eljárást.

Dr. Bodó Barbara, a MOKSZ Etikai és Fegyelmi Bizottságának elnöke a következőket közölte az érintettekkel levélben:

„A mai nappal fegyelmi eljárás megindításáról döntöttem Gór-Sebestyén Júliával szemben. A fegyelmi eljárás során tárgyalás tartására fog sor kerülni, melyről a tárgyalás napját megelőzően legalább 3 nappal idéző végzést fogunk küldeni az érintetteknek (kiskorú érintett esetén a törvényes képviselőn, meghatalmazott jogi képviselő igénybevétele esetén a jogi képviselőn keresztül) elektronikus úton (e-mail útján).”

Borítókép: Sebestyén Júlia tanítványai között (Fotó: Kurucz Árpád)