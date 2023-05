Sebők Balázs védelmébe vette a pellengérre állított magyar újságírókat

A Iltalehti.fi portálon megjelent írásában Santtu Silvennoinen bírálta a magyar újságírók viselkedését a házigazda Finnország ellen 7-1-re elveszített mérkőzés után, miként arról az Origó helyszíni tudósítója beszámolt. Silvennoinen kolléga szerint a magyar újságírók nem tudnak viselkedni, mert hogy örültek Sebők Balázs találatának, horribile dictu még meg is tapsolták a magyar válogatott szépítőgólját.

Mit mondhatnánk erre? Silvennoinen kolléga egyszer nézzen és hallgasson bele az egyik dél-amerikai labdarúgó-mérkőzés közvetítésébe, arrafelé a riporterek olykor a szurkolókon is túltesznek. De persze a jégkorong, bármennyire is kemény, az etikettje szerint úri sportág, mégsem illendő, hogy az újságírók egy örvendezzenek az övéikkel… Pláne ott fenn, a hűvös északon. A 2009-es, svájci világbajnokságon is napirendre került a magyar újságírók viselkedése, ott szívélyesen arra kérték őket, ne viseljenek nemzeti színeket a ruházatukon.

Más kérdés, hogy a finn válogatott nyitómérkőzése, az Egyesült Államoktól elszenvedett vereség után a finn játékosok éppen arra panaszkodtak, hogy semmi támogatást sem kaptak a nézőtéren fagyott csendben szemlélődő hazai nézőktől.