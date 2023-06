A Veszprémbe tartó sztár rontott a végén, nem lesz címvédés a BL-ben

A férfikézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében a címvédő Barcelona a Magdeburggal játszott. A mérkőzés esélyese, a Barcelona nem tudott jelentős előnyt kialakítani a hallatlanul nagy iramú találkozón, a Magdeburg a megszokott tempókézilabdájával nehezen tudott mit kezdeni a Barca. Dika Mem és Timothy N’Guessan megtalálta az ellenszert a németek védekezésére. A félidő hajrájában a csereként beszállt szlovén irányító, Domen Makuc volt a katalánok nyerőembere, az ő fontos góljaival alakult ki a első félidő végeredménye, 16-14-es Barca-előny.

Makuc volt a Barca nyerő embere a félidő végén Fotó: Dax Images

A második félidő elejét kicsit eltaktikázta a korábbi veszprémi edző, a Barcelonát vezető, Carlos Ortega. Fent hagyta a fiatal Makucot, de ő az első harminc perc végjátékához képest nem tudott segíteni, és Dika Mem helyett érkezett Melviun Richardson, a másik francia jobbátlövő. A két – átmeneti – csere nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Magdeburg a kapuba beállt Porter vezényletével feltámadt, és kihasználta a Barcelona hibáit. Háromgólos hátrányból vissza tudott jönni, sőt, 7-6 és 8-7 után ismét vezethetett a német csapat, és élt is az eséllyel. Kristjansson nem is hibázott. 23-22 óta a Magdeburg vezetett, 22-21 után volt utoljára előnyben a Barca, 4 és fél perccel a vége előtt visszaszerezte a vezetést a címvédő.