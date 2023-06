Az újabb Varga és az újabb fradista elsőség

Baráth Pétert, Halmai Ádámot és Varga Ádámot jobban ismerjük, hiszen testközelből láttuk, látjuk mire képesek. Varga Barnabásról pedig mindent elmond, hogy ő lett a szezon gólkirálya, bízunk benne, hogy nálunk és a válogatottban is folytatja majd a gólgyártást. Ezek az igazolások is azt bizonyítják: a kapu mindenki, így a magyar tehetségek előtt is nyitva áll!