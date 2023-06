A magyar piac is működik, csak nem túl mozgalmas és izgalmas

A legtöbb rossz szó az úgynevezett fiatalszabályt éri – ha a klubok minden ajánlást betartanak a magyarok és a fiatalok játékperceivel kapcsolatban, akkor akár 325 millió forintot is kaphatnak az MLSZ-től. A szükség nagy, ezért a többség meg is felel ennek az elvárásnak, ám az éppen érintett korosztályokban nem tolonganak a képzett, gond nélkül bevethető labdarúgók, a kevés alkalmas viszont megkéri az aláírásának az árát. Több vezető is panaszkodik a háttérben, hogy a menedzserek és a szülők olykor szemérmetlenül kihasználják a helyzetet, így maga a szabály torzítja a piacot.

Haraszti Zsolt tudatosan építi a jövőt. Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

– Ilyen próbálkozások valóban vannak és lesznek is – kommentálja ezt Haraszti Zsolt. – Mi ezt úgy védjük ki, hogy tudatosan készülünk, például a most következő 2003-as korosztályból ketten már az előző bajnokságban is szerepet kaptak, de tudjuk, kikkel felelünk meg a szabálynak jövőre és az azt követő évben is. Csak azt a klubot tudják sarokba szorítani a menedzserek, amelyek nem átgondoltan tervezik a jövőt.