A szűkösebb esztendők után újra kell fényesíteni a Loki-márkát

– Most hogyan került vissza a közvetlen vezetésbe?

– Az új befektetők engem kerestek meg, hogy tárgyalnának a DVSC vezetőivel, én ezt jeleztem nekik, ők pedig engedélyt adtak a megbeszélések megszervezésére. Végül megegyeztek egy szerkezeti átalakulásban a tulajdonosi körben, és engem kértek fel cégvezetőnek, én pedig igent mondtam, mert nyilván segíteni szeretnék.

– Mi kényszerítette ki az újabb cserét ebben a tulajdonosi körben?

– Nem több, mint amit említettem: jelentkezett egy partnerjelölt, és a partner szónak itt tartalma van. Az új többségi tulajdonos együtt akar működni a várossal, az egyesülettel és az egyetemmel is, és ez a hármas megerősítve egy jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, anyagilag is biztos lábon álló partnerrel jó alap lehet a visszakapaszkodásra a magyar élvonalba és az európai porondra. Ike Thierry Zaengel, az igazgatótanács új elnöke meggyőző garanciákat adott, a testület létszáma nem változik, benne marad a város és az egyesület is. Mindenki a DVSC Futball Zrt. érdekeit helyezte előtérbe, és ilyen szempontból jó megállapodást kötöttek a felek a következő három évre, de lehet, hogy ebből több is lesz.

Fotó: DVSC.hu/Halmai Balázs

– Mi ebben az üzlet nekik?

– Klasszikus értelemben ez nem üzleti vállalkozás számukra. Ez a csoport megtette már, hogy felvásárolt egy csődbe ment klubot, felhozta magasabb szintre, majd túladott rajta, ám ezúttal nem erről van szó. Azt mondják, nekik ez szakmai befektetés, hosszú távra terveznek, biztos anyagi alapokon a szakmai munkát erősítve, új szemléletet hozva a klub működtetésébe, hangsúlyosabb marketing- és médiamegjelenésekkel szeretnék ezt a csapatot visszavenni a nemzetközi porondra, az akadémiát fejleszteni, ami nyilván nem megy egyik napról a másikra. Az anyagiakat illetően a szerződésben foglalt ütemezés szerint az első részlet percre pontosan megérkezett, és elkezdhetünk tervszerűen, megfontoltan gazdálkodni.

– Úgy hangzik, mintha egy jótékonysági szervezetről beszélnénk.

– Nyilván erről szó sincs. Ám ha sikerül stabilan szerepelni a nemzetközi kupákban, amit minőségi szakmai munkával Magyarországon olcsóbb elérni, mint sok más országban, akkor a tulajdonosok presztízse és üzleti lehetőségei jócskán megnőnek. A debreceni futballnak vannak hagyományai, amelyekre lehet építeni, másként fogalmazva jól csengő márkanév, amelyet most újra kell fényesíteni.

– Mindez mit jelent a keretre nézve?

– Az továbbra is alap, hogy fiatal, elsősorban saját nevelésű játékosok folyamatosan kerüljenek be a csapatba, amihez az akadémia szakmai munkáján javítani kell. A mostani keret kialakítása korábban, még az új többségi tulajdonosok jelentkezése előtt megkezdődött, tehát lehet, egyesek kaptak volna új szerződést, ha a váltás előbb történik meg. Kaptunk tehát egy örökséget, de tesszük mi is a dolgunkat. Egyrészt hosszabbítottunk Varga Józseffel, és ezzel erősítjük az idősebb magot, amelyet mellette még Dzsudzsák Balázs, Bódi Ádám és Szécsi Márk képvisel, de szerződést kapott a 18 éves Sipos Szabolcs, és visszatér hozzánk a húszesztendős, saját nevelésű Major Sámuel, aki az utóbbi években a Salzburgnál, majd az Admira Wackernél pallérozódott. A csapat még további erősítésekre szorul, elsősorban olyan játékosokat keresünk, akik a hosszabb távú céljainkat szolgálják.

– Rövid távon mit tudnak tenni azért, hogy visszatérjenek a szurkolók, hogy újra telt ház legyen a nagyerdei Stadionban?

– Amikor az Oláh Gábor utcában játszottunk, akkor folyamatosan azt skandálták, hogy hol a stadion – most itt van, és csak kevesen jönnek, ez igaz. Eleinte nem volt gond, ám amikor a csapat kiesett a BL-selejtezőkön a BATE Boriszov ellen, megtört valami, amit most helyre kell állítani. A Lokinak rengeteg szurkolója van, a városban állandó téma a csapat, és nekünk sokat kell tennünk ahhoz, hogy az emberek visszajöjjenek a lelátókra. Először is kell egy csapat, amelyre képes a játékával lázba hozni a szurkolókat, másrészt pedig másként kell megszólítanunk őket. Láthatóbbá kell tennünk magunkat a média felületein. Az előbbi képes behozni az embereket a stadionba, a másik pedig segíthet ott is tartani őket.

Borítókép: Makray Balázs Dzsudzsák Balázzsal beszélget az egyik edzés után (Fotó: DVSC.hu/Halmai Balázs)