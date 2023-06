Igazi kuriózum jön: a körülmények boríthatják a papírformát a Tippmix Minifoci Magyar Kupában

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa első, hajdúszoboszlói állomása az SZPCDSE-ECECE sikerével ért véget pünkösdhétfőn. A ceglédberceli csapat mellett a másik döntős H-Terasz jutott a július 16-án megrendezendő nyolccsapatos budapesti nagydöntőbe. Múlt héten vasárnap Csepelen bombaerős mezőny jött össze, végül óriási izgalmak után a győztes Szilasi és Barátai és az ezüstérmes Lázár Lovaspark kvalifikálta magát az országos fináléba.

Vasárnap pedig jönnek az újabb izgalmak Tápiószentmártonban. A település az őskor óta lakott hely, amit a határában 1923-ban feltárt fejedelmi sírból származó pajzsdísz, a szkíta aranyszarvas is tanúsít. Ám nemcsak a település szépsége miatt lesz érdemes ellátogatni a Pest vármegyében, a Nagykátai járásban található nagyközségbe a hétvége utolsó napján.

Csodálatos helyszíne lesz a Tippmix Minifoci Magyar Kupának Tápiószentmárton. Fotó: Vaszko Tibor

A Kincsem Lovasparkban megrendezendő torna a Magyar Kupa egyetlen füves pályás megmérettetése. Többek között Jászberényből, Mezőtúrról, de még Szentesről is, s természetesen a fővárosból is lesz induló csapat, a Todor Pet Bau újra megméreti magát, és érkezik a szintén tavalyi Final4-os Airnergy Akadémia csapata is.

„Két remek tornán vagyunk túl eddig. Úgy érzem a Tippmix Magyar Kupa eddig abszolút elérte célját, Budapesten ráadásul egy extra mezőny összecsapásának szemtanúi lehettünk, mely kiválóan szolgálta a minifutball népszerűsítését és a benne vérmes álmokat tervezgetők fejlődését is. Tápiószentmártonban komoly küzdelmekre számítok, a füves pálya boríthatja a papírformát, de akárcsak a teniszben, itt is csak az a csapat lehet a végső bajnok, amelyik az ellenfelek mellett a körülményeket is legyőzi” – árulta el az Országos Minifutball Szövetség alelnöke, Pinkóczi Tibor.

A verseny fordulóinak tervezett időpontjai és helyszínei május 29., hétfő: Hajdúszoboszló A győztes SZPCDSE-ECECE és az ezüstérmes H-Terasz jutott a nagydöntőbe június 11., vasárnap: Csepel A győztes Szilasi és Barátai és az ezüstérmes Lázár Lovaspark jutott a nagydöntőbe június 18., vasárnap: Tápiószentmárton Versenykiírás és jelentkezés ide kattintva! július 1., szombat: Balatonfűzfő Versenykiírás és jelentkezés ide kattintva! július 16., vasárnap: döntő, Budapest A már ismert részvevők: SZPCDSE-ECECE

H-Terasz

Szilasi és Barátai

Lázár Lovaspark

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origó, ahol a kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon.

A Magyar Minifutball Kupa támogatója a Tippmix!