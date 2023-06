Így bulizott Szoboszlai vezérletével a Lipcse az öltözőben + videó

Mint beszámoltunk róla, a Lipcse Nkunku és Szoboszlai Dominik góljaival megnyerte a Német Kupa döntőjét a berlini Olimpiai Stadionban. A 22 éves középpályás Détári Lajos 1988-as gólja óta az első magyarként talált be a fináléban, s nemcsak a meccsen töltött be fontos szerepet, hanem az utána kialakult lipcsei buliban is. Szoboszlai az elsők között öntötte nyakon sörrel a sajtótájékoztatón Marco Rose vezetőedzőt, és az öltözőben is hangadó volt.

Szoboszlai Dominik magasba emeli a Német Kupát. Fotó: Europress/AFP/Odd Andersen

A Lipcse játékosai a futballvilágban elterjedt slágerre, a Freed from desire című számra buliztak az öltözőben az asztalt csapkodva, ugrálva, énekelve. A dal elsősorban az írek által terjedt el, akik legendás játékosukat, Will Grigget éltették, kicsit átköltve a refrént Will Grigg’s on Fire-re. Szoboszlai és társai előadásában ez természetesen már úgy hangzott, hogy Leipzig on fire…

Szoboszlai a díjátadón is vezér lett, ő sétált fel elsőként a színpadra, mögötte sorakozott fel a Lipcse többi játékosa. Az jelzésértékűnek is tekinthető, hogy a magyar játékos nem magától állt a csapat élére, hanem a döntőben az első gólt szerző, általánosságban a csapat legjobbjának tartott francia válogatott Christopher Nkunku lökte maga elé Szoboszlait.

Íme a jelenet, s a díjátadó, amely során csapatkapitányként Willi Orbán emelte magasba a kupát:

Szoboszlai menedzsere reagált a pletykákra

Szoboszlai lipcsei szerződése 2026-ig szól, de pályafutása eddigi legjobb idénye után (46 meccs, tíz gól, 13 gólpassz) sok csapat érdeklődését felkeltette, legtöbbet az angol Newcastle United vételi szándékáról lehetett hallani. Reagált a játékos jövőjéről szóló pletykákra a menedzser, Esterházy Mátyás, aki szerint Szoboszlai minden szempontból jó helyen van Lipcsében.