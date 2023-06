Litván legendán is múlik Dibusz Dénes formája Litvánia ellen

Papíron a leggyengébb ellenfél érkezik a Puskás Arénába az Eb-selejtezőkön, hiszen Litvánia mindössze a 146. helyen áll a világranglistán. Baj lenne, ha Dibusz Dénes kapna magyar főszerepet a meccsen, de Marco Rossi leszögezte a hétfői sajtótájékoztatón, hogy a mi csapatunkban nincsenek sztárok, senkit sem becsülhetünk le. Így aztán Litvánia ellen is a biztos védekezés az alap, amiből lehet építkezni.

Dibusz Dénes nem kapott gól Montenegró ellen. Fotó: Koszticsák Szilárd

– A biztos védelem nálam mindig is alap volt – jelentette ki Rossi. – De ahhoz, hogy jól védekezzen egy csapat, jól ki kell szolgálni a támadókat is. Sosem lehet csak a védekezésre összpontosítani. Montenegróban akadtak ki nem kényszerített hibáink, és itt ki kell emelni Dibusz Dénes teljesítményét, a válogatottban és a Ferencvárosban is rendre jól teljesít.

Ezzel Dibusz nyerte el az egyetlen személyre szóló dicséret címét, amelyet Rossi kiosztott a Montenegró elleni podgoricai 0-0 után. Szombaton az olasz szövetségi kapitány még arról beszélt, hogy játékosaink közül többeknek is rossz napja volt, tudásuk alatt teljesítettek, s a játék minősége valóban jócskán elmaradt attól, amit az utóbbi időben megszokhattunk a válogatottól. Dibusz védéseire nagy szükség volt, hogy legalább az igen fontos egy pontot hazahozza a csapat.

Dibusz litván kapusedzővel dolgozik a Fradinál

A Litvánia elleni meccs előtt különösen érdekes, hogy Dibusz formájáért litván legenda felel a Ferencvárosban. Gintara Stauce, a korábbi 61-szeres litván válogatott kapus az egyik legfontosabb tagja Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző Üllői úti stábjának, ő felel a kapusok felkészítéséért az orosz állandó csapatában.

Stauce 1988 és 1994 között a Szpartak Moszkva kapusa volt, ahol a játkosként ugyancsak kapus Csercseszov cseréje volt, innen az ismeretségük. Később védett a török Fenerbahcéban és a Bundesligában a Duisburg színeiben is, így olyan helyeken fordult meg, ahol a litván futballból nem sokan.

1998-ban Hrutka János nagy gól rúgott Staucénak, ezzel győztük le Litvániát 1-0-ra:

Csercseszov és Stauce duója a Szpartaknál állt össze újra, az orosz 2007-ben csábította vissza Moszkvába korábbi társát kapusedzőnek. Azóta mindenhol együtt dolgoztak, többek közt a Dinamo Moszkvánál, a lengyel Legiánál, az orosz válogatottnál és most a Fradinál is. – Egy jól működő csapat vagyunk, nem haverok – jelentette ki a kapcsolatukról Stauce, aki az év nagy részében felelős Dibusz Dénes formájáért.

A válogatott kapusának szerepe fontosabb lesz a meccsen, mint az elsőre tűnik, Litvánia kifejezetten veszélyes ellenfél lehet, ha talál egy gólt. A védelmét ugyanis nehéz feltörni, márciusban a szerbek is csak 2-0-ra győzték le őket hazai pályán, szombaton pedig Bulgária annak ellenére is 1-1-et játszott ellene, hogy a 17. perctől emberelőnyben futballozott. Figyelmeztető jel, hogy a litvánok márciusban 0-0-t értek el Athénban a görögök ellen.

A litván Szoboszlainak sokat kellett sírnia

Ha Rossi szerint a magyar válogatottban nincsenek sztárok, akkor a litvánban pláne nincsenek. A balti válogatott keretének összértéke 7,78 millió euró, nálunk Szoboszlai Dominik egyedül ér negyvenmilliót a Transfermarkt szerint. Egyvalakire azért mégiscsak illik majd odafigyelni, Gvidas Gineitis személyében ugyanis van egy aktív topligás futballistája a litván válogatottnak.

A 19 éves középpályás idén került fel a Torino első keretébe, és három Serie A-meccsen szerepelt, a Milan, a Cremonese és a Roma ellen.

– Az edző bízott bennem, és én minden kiadtam magamból a pályán. Lenyűgözött a társak sebessége, nagyszerű volt azokkal játszani, akiket addig csak a tévében láttam. Eleinte csendes voltam, de idővel beilleszkedtem. Amikor elhagytam Litvániát, nem volt egyszerű, sokat sírtam, ahogy az édesanyám is. A példaképem Frenkie de Jong, ahogy mozog és belátja az egész pályát, nagyon inspiráló – nyilatkozta Torinóban Gineitis.

Azt is mondhatnánk róla, hogy ő a litván Szoboszlai, mert ahogy mi úttörőként tekintünk a Lipcse középpályására, úgy a litvánok is Gineitisre. A litván Szoboszlai... Másodvonalbeli dolgokról beszélnek így: valaminek a valamije. A Puskás Arénában bizonyítani kell, melyik az igazi.

Eb-selejtezők, G csoport, mai program: Magyarország–Litvánia 20.45 (tv.: M4 Sport)

Bulgária–Szerbia 20.45 Az állás:

1. Szerbia 6 pont/2 mérkőzés

2. Magyarország 4/2

3. Montenegró 4/3

4. Litvánia 1/2

5. Bulgária 1/3

Borítókép: Dibusz Dénes biztos pont a válogatottban (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)