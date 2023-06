Magyarország rendszeres résztvevője a darts csapat-világbajnokságnak, ám eddig kevés sikert ünnepelhettünk az évek során. A magyar kettős a 2015-ös és a 2016-os tornán tudott meccset nyerni. No meg most már a 2023-as vb-n is, Kovács Patrik és Sárai Levente ugyanis esélyt sem adott Indiának.