Orruknál fogva vezetik a nők a férfiakat az erdélyi autóversenyen

Nagyon érdekes és nehéz verseny volt a tavalyi. Rendkívül vendégszerető és barátságos volt a közönség, már csak ezért is nagyon várjuk, hogy ismét itt versenyezhessünk. A görög verseny az Európa-kupa részeként valóban a következő hétvégére esik. Ezt előre lehetett tudni, sikerült a csapat többi tagjának is szabaddá tenni magát, így az a tervünk, hogy két egymást követő hétvégén versenyzünk. Igaz, hogy korábban ilyet már csináltunk, Miskolcról utaztunk Korzikára, ám akkor más autóval indultunk. Ez egy izgalmas helyzet, számos buktató jöhet közbe, de bízunk benne, hogy az eddig fantasztikus Toyotánk most is velünk marad az utolsó időellenőrzőig