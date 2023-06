Valter Attila és Max Verstappen egyszerre kapott nagyon rossz hírt

Az, hogy az Jumbo holland élelmiszer-üzletlánc kiszáll a sportból, nem váratlan hír, erről már 2022 tavaszzán írtak a holland lapok, s a vállalat at autó- és motorsportban már az év elején jelentősen hátra lépett. Mindennek az eredője az, hogy a tavaly 10 milliárd eurós forgalmat lebonyolító cég az elmúlt évben pénzmosás gyanújába keveredett, az akkori ügyvezetőjét, a posztjáról lemondott Fritz van Eerdet őrizetbe is vették. A Jumbo eddig évi 20 millió eurót költött sportszponzorációra, és ezt már nem tudja tovább állni, a döntés pénteken megszületett: legkésőbb 2024 végén befejezi az ez irányú tevékenységét. Ez többek között érinti napjaink első számú kerékpárcsapatát, a Jumbo–Vismát is, amelynek a soraiban ott van Valter Attila is.

Valter Attila a magyar bajnoki trikóban a Jumbo–Visma csapatában Fotó: Cor Vos

– Ez a szponzoráció sokat hozott nekünk a márka ismertségében, ugyanakkor megnyertünk mindent, amit lehetett – idézte a cyclingnews szakportál a holland áruházlánc új vezérigazgatóját, Ton van Veent. A vállalat szerződése jövő év végéig él a Jumbo–Vismával, ezt a cégvezető bejelentése alapján tiszteletben tartják, viszont kiemelte: amennyiben egy új szponzor ennél hamarabb át szeretné venni a kerékpárcsapatot, a Jumbo örömmel átengedi.

Valter csapata szállítja az eredményeket

A kerékpárcsapat, amelyben ez az első éve a magyar bajnok Valter Attilának, Primoz Roglic révén háromszor nyerte meg a háromhetes spanyol körversenyt, a Vueltát (2019, 2020, 2021), a szlovén klasszis múlt vasárnap diadalmaskodott a Giro d'Italián is, a dán Jonas Vingegaard pedig tavaly a Tour de France-on győzött. A Monumentumok, azaz az öt legnagyobb egynapos viadal közül 2020-ban Roglic a Liége–Bastogne–Liéege-en, míg a belga Wout van Aert a Milánó–Sanremón ünnepelhetett.

A Jumbo 2024-től Max Verstappent és a Formula–1-es Holland Nagydíjat sem támogatja. Ton van Veen leszögezte, hogy a Red Bull kétszeres világbajnok pilótája nemzeti hős Hollandiában, de azt az összeget, amit eddig rá költöttek, a jövőben a fenntarthatóságra és az egészségmegőrzésre, a vásárlókra fordítják.

„Minden eurót csak egyszer tudunk elkölteni” – jegyezte meg Ton van Veen.

Borítókép: Valter Attila csapatának új főszponzort kell találnia (Forrás: Facebook/Attila Valter)