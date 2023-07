Djokovics legyőzte a mumusát, következik Federer hóhéra

Ezúttal viszont játszmát sem fogott Wawrinka, de még így is meghosszabbíthatta volna a meccset, hiszen a harmadik szettben a rövidítésig eljutott. Csak éppen Djokovics a tie breakek királya is, a Roland Garrost néhány hete úgy nyerte meg, hogy a rövidítéseiben egyetlen egy ki nem kényszerített hibát sem ütött.

Djokovics következő ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz (14. kiemelt) lesz, aki a szerbhez hasonlóan nem vesztett még játszmát idén Wimbledonban. Hurkacz legjobb Grand Slam-eredménye a két évvel ezelőtti wimbledoni elődöntő, akkor a négy közé jutásért Roger Federer volt az áldozata. Később kiderült, az volt a svájci legenda pályafutásának utolsó egyéni meccse, s bizony az utolsó játszmájában 6:0-t kapott búcsúajándékként Hurkacztól.

Az alsó ágon a nyolcaddöntők további párosítása: Sinner (olasz 8.)–Galán (kolumbiai), Szafiullin (orosz)–Shapovalov (kanadai, 26.), Rubljov (orosz, 7.)–Bublik (kazah, 23.)

Fucsovics és Gálfi is pályán

Ma a tervek szerint a felső ágon is kialakulnak a nyolcaddöntős párosítások. Mi a legjobban Fucsovics Márton és a harmadik kiemelt Danyiil Medvegyev meccsét várjuk, amely 14 órakor kezdődik. Addigra akár be is fejeződhet Gálfi Dalma délben kezdődő összecsapása, akire szintén orosz ellenfél, a 21. kiemelt Jekatyerina Alekszandrova vár.

A nők között a felső ágon alakultak ki a nyolcaddöntők, a legnagyobb csatában az ukrán Leszia Curenko jutott el oda, aki végül 20-18-ra nyerte meg a döntő szettet lezáró tie breaket a román Ana Bogdan ellen. A már ismert nyolcaddöntők: Swiatek (lengyel, 1.)–Bencic (svájci, 14.), Azarenka (fehérorosz, 19.)–Szvitolina (ukrán), Pegula (amerikai, 4.)–Curenko (ukrán), Vondrousová (cseh)–Bouzková (cseh, 32.)