Hajnal Tamás a BL csoportkörében szeretné látni a Ferencvárost

Miközben az európai topligák nemzetközi kupainduló csapatai ezekben a napokban kezdik meg a felkészülést, a Fradinak máris tétmérkőzést kell játszania a Bajnokok Ligája selejtező első körében. Hajnal Tamás az Origónak adott interjúja szerint alapvetően ezzel nincsen gond, persze sokkal jobb lenne, ha a mindenkori magyar bajnok csak a második körben kezdene a kvalifikációban.

Hajnal Tamás és Sztanyiszlav Csercseszov egyeztet Fotó: fradi.hu

– Nagyon jó lenne, ha egyszer azt érnénk el, hogy a magyar bajnokságot az UEFA olyan magasra rangsorolja, hogy ne kelljen rögtön az első selejtezőben játszani, de amíg ez nem következik be, addig nekünk ezekkel a körülményekkel kell szembenézni és játszani. Ezért ezzel a kérdéssel külön nem foglalkozunk, tudjuk, milyen nehézségekkel jár mindez. Sok olyan ismerősünk van, akik csodálkoznak azon, hogy a Fradi már meccset játszik, miközben náluk csak most érkeznek vissza a szabadságról a játékosok. Rövid és intenzív felkészülés van a Fradi mögött. Ráadásul a válogatott játékosok csak a második edzőtáborra tudtak csatlakozni hozzánk. Most csak azt tartjuk szem előtt, hogy az első selejtezőfordulóban sikerrel vegyük az akadályt és a második körbe tudjunk jutni. Minden külső tényezőt ki kell zárni és csak a továbbjutásra koncentrálni.