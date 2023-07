Hamilton büntetést kapott, Alonso a kavicságyban végezte

Max Verstappen (Red Bull) egy kört teljesített az extrém esőgumin, majd várnia kellett a kerékcseréje után, így csak Oscar Piastri (McLaren) mögé tért vissza a pályára. Alonso kiesése után azonban biztonsági autós szakasz következett, az újraindításnál pedig a holland pilóta kihasználta a Red Bull erejét, az élre állt, és újabb versenyt nyert.

Az újonc Piastri a második hellyel is boldog lehet, akárcsak Pierre Gasly (Alpine) a harmadik pozícióval. A francia mögött Lewis Hamilton ért célba, ám ő öt másodperces büntetése miatt három pozíciót is veszített. A brit versenyző Sergio Pérezzel ütközött, s büntetésével együtt is ő jött ki jobban az összecsapásból, a mexikói ugyanis nem ért célba.

Vasárnap a versenyhétvége zárásaként következik a Belga Nagydíj (15.00, tv: M4 Sport), amelyen Charles Leclerc (Ferrari) indulhat az élről.