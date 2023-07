Három magyar érem az Európa-bajnokságról

Atlétáink számára kiemelt az idei év, hiszen augusztusban Budapest rendezi a sportok királynőjének világbajnokságát. Molnár Attila (400 m) helye a szintidő teljesítésével már biztos a vb-mezőnyben, Takács Boglárka (100 m) a világranglista alapján jó eséllyel megméretheti magát a hazai világbajnokságon, Németh Mátyás (távolugrás) neve viszont nem is szerepel a nemzetközi szövetség listáján, amely ranglista alapján 264 legjobb versenyzőt sorolja fel. A három magyar sportolóban mégis közös, hogy egyaránt érmet szereztek a finnországi U23-as Európa-bajnokság pénteki versenynapján.

Takács Boglárka a három magyar érem legfényesebbjét szerezte pénteken (Fotó: MTI/EPA-PAP/Adam Warzawa)

Molnár Attila idén első magyar futóként teljesítette 45 másodperc alatt a 400 méteres távot. A Ferencváros versenyzője ezzel azon kevés hazai atléta egyike, akinek vb-szintje van, az országos bajnokságot így nyugodtan kihagyhatta az utánpótlás Eb érdekében. Espoóban Molnár bronzérmet szerzett, 45,36-os idővel ért célba. Az időhöz hozzá kell tenni, hogy eső áztatta pályán zajlott a verseny, ami nehezíti a futók dolgát.

Ugyanez igaz volt a női 100 méteres döntőre is. Takács Boglárka szintén országos csúcstartóként utazott ki Finnországba, majd az U23-as Eb elődöntőjében tovább javította a rekordot, immár 11,14-re, amely a legerősebb idő volt a fordulóban. A fináléban Takács nem kapta el jól a rajtot, a táv második felében az ezüstérmes pozícióba tudott felzárkózni.

S ezzel nem volt vége a magyar éremtermelésnek, férfi távolugrásban Németh Mátyás az utolsó sorozatban érte el a legjobb eredményét, 7,71 méteres ugrása pedig harmadik helyet ért, a magyar atléta mindössze egy centivel maradt el az ezüstérmes némettől. Ebben a számban a vb-szint és a ranglista alapján nem lenne hazai induló a budapesti világbajnokságon, de a magyar szövetség várhatóan az ilyen számok többségében is ad le nevezést, a nemzetközi szövetség kedvező elbírálásában bízva.

– Tudtuk, hogy Molnár Attilának és Takács Boglárkának is jó esélye van a dobogóra, de azt is, hogy a döntő mindig új verseny. Ilyenkor mutatkozik meg, hogy ki mennyire képes felszabadultan versenyezni. Nüanszokon múlt, hogy ma nem lett aranyérmünk, de arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy háromszor dobogóra álltunk. Németh Mátyás rövid idő alatt robbant be a távolugrómezőnybe. Nem azt néztük, hogy egyetlen centivel maradt le az második helyről a nagyon szoros versenyben, hanem csak örültünk az érmének – értékelt a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza.