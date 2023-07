Tesztelik a Nemzeti Atlétikai Központot, nagy a tét a vb előtt

Vasárnap már csak negyven nap lesz hátra a világbajnokság rajtjáig, a hét végén pedig nem csak nálunk, jó néhány országban minden eddiginél magasabbra emelkedik a vb-láz. Többek között az Egyesült Államokban, Jamaicában, Nagy-Britanniában és Németországban is most rendezik meg a nemzeti bajnokságot, és vb-szemüvegen keresztül is lényeges, hogy milyen eredmények születnek. Akik már teljesítettek a nevezési szinteket, azoknak nem kell izgulniuk, nagyon sokaknak viszont igen. A vb-induláshoz nem kell feltétlenül elérni szintes eredményt, mert a nevezési szintekkel a nemzetközi szövetség szándékosan magasra tette a mércét, az adott versenyszámok vb-mezőnyét majd feltöltik a ranglistákról. Ám nem a centiket és a másodperceket nézik, hanem pontokat kell gyűjteni.

A ranglistás pontok folyamatosan változhatnak annak függvényében, hogy ki milyen versenyeken indul, és azokon milyen eredményt ér el jellemzően 2022. július 31. és 2023. július 31. között. A rangosabb versenyeknek magasabb a szorzószáma, és a legtöbb számban a legjobb öt eredmény átlaga adja meg a pontszámot. S nem mindegy, hogy most az ob-n hogyan szerepelnek atlétáink.

A világbajnokságon a versenyszámokban alapvetően nemzetenként hárman indulhatnak, de a címvédők szabadkártyát kapnak a limiten felül. S az Egyesült Államokban például férfi 100 méteren idén már tizenhárman futottak a kerek 10 másodperes vb-szinten belül. Az amerikaiaknál hagyomány, hogy az olimpiai és a vb-indulásról egyetlen válogató, a nemzeti bajnokság dönt, amely egyébként Eugene-ban – a tavalyi vb helyszínén – már tegnap megkezdődött.

A Magyar Atlétikai Szövetségben úgy számolnak, hogy a vb-n hozzávetőleg 35 fős magyar csapat indulhat, versenyzőnk többsége pedig a ranglistákról szerezhet kvótát. Nevezési szinttel kilencen rendelkeznek: a férfiaknál Halász Bence (kalapácsvetés), Molnár Attila (400 méter) és Helebrandt Máté (35 kilométeres gyaloglás), a nőknél Kozák Luca (100 méter gát), Bartha-Kéri Bianka (800 méter), Szabó Nóra, Kovács-Garami Katalin (mindkettő maratonfutás), Madarász Viktória és Récsei Rita (mindkettő 35 kilométeres gyaloglás).