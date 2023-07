Kiváltságos helyzetben a magyar atléták a hazai vb előtt

– Teszteljük majd a bemelegítőpályát a Kis-Duna túloldalán, a Csepel-szigeten. Arra még sportoló nem lépett, és péntek lesz az első alkalom, amikor magyar atléták ráléphetnek. Onnan, ugyanúgy mint a világbajnokságon, elektromos autókkal hozzuk át őket a versenyhelyszínre – mondta Németh Balázs, aki azt is hozzátette: az ob-n élő zene kíséretében mutatják be az ügyességi számok résztvevőit, épp úgy, ahogy a világbajnokságon is szeretnék.

A sajtótájékoztatón Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a világbajnokság kormánybiztosa elmondta, hogy a belépés ingyenes lesz az országos bajnokságra. A kormánybiztos szintén hangsúlyozta, hogy az ob a szervezőknek, a létesítmény üzemeltetőinek is egy remek lehetőség a tesztelésre, de az atléták számára is az, az augusztusi világbajnokságra, mely előtt csak ők próbálhatják ki az arénát.

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke kiemelte: az országos bajnokság minden évben a szezon egyik fő versenye, idén viszont a szokásosnál is fontosabb. A bajnokságon nem csupán a hazai vb-re, hanem a jövő évi Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára is lehet szintet teljesíteni, illetve pontokat szerezni a kvalifikációs ranglistára.

Gyulai megjegyezte, hogy a felkészülés és a szezon eleje jól sikerült a magyar atlétáknak, és bízik benne, hogy az ob-n is jó eredményeket érnek el, s a világbajnokságra még tudnak egy kicsit javítani.

– Ha ma zárulna a kvalifikációs időszak, akkor több mint 35 magyar vehetne részt a vb-n. Bízom benne, hogy ez a szám nem fog csökkenni, sőt ha lehet, akkor még növekszik is.

A budapesti világbajnokság Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye, egyben globálisan a 2023-as esztendő legfontosabb sportversenye lesz. A vb augusztus 19. és 27. között zajlik a Nemzeti Atlétikai Központban, az utcai futó- és gyalogló versenyek rajtja és célja a Hősök terén lesz.