Meghalt a magyar sportélet utánozhatatlan legendája

A Marczibányi téri csarnok 2020-tól hivatalosan is az ő nevét viseli. Ormai László kiemelkedően sikeres edzői és sportvezetői tevékenységét 17 kitüntetéssel is elismerték. Többek között a MOB Életmű-díját, a Bay Béla-díjat, az Olimpiai Érdemérmet és a Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét is átvehette.

Ormai Lászlót a Magyar Asztalitenisz Szövetség és a Magyar Edzők Társasága is saját halottjának tekinti. A temetéséről később intézkednek.