Klampár Tibor: Kivettek a zsebünkből néhány világbajnoki érmet

– Pedig Ön majdnem el sem utazhatott a világbajnokságra…

– Kirúgtak a tatai edzőtáborból. Jónyer és Gergely Buda Istvánhoz mentek, ő volt akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és az Országos Testnevelési és Sport Hivatal elnöke. Kijelentették: ha engem most nem engednek játszani, akkor az életben nem nyerünk világbajnoki címet a csapattal. Akkor ez hatott, sikeresen visszakönyörögtek a válogatottba, és ennek a phenjani aranyérem lett a vége. Így is volt összesen négy és fél év, amikor eltiltás miatt nem tudtam versenyezni, ezzel kivettek a zsebünkből néhány világbajnoki érmet, innen is köszönöm az akkori vezetőknek…

– Mi állt az eltiltások hátterében? Mit akartak elérni vele?

– Más világ volt még a kommunizmus idején. Akkoriban elég volt, ha az ember csúnyát mondott, már el is tiltották négy hónapra. Azért így is van néhány érmem pingpong vb-ről, Eb-ről, világkupáról. Csak az egyéni világbajnoki dobogó nem jött össze, pedig négyszer is eljutottam a legjobb nyolc közé, de ott rendre olyan ellenfél jött szembe, aki ellen nem szerettem játszani, a kínai Kuo Jao-huát kétszer is megkaptam. Az utolsó vb-negyeddöntőmet viszont meg kellett volna nyernem 1989-ben a svéd Jan-Ove Waldner ellen. Agyonnyert meccs volt, minden szettben hét-nyolc poénnal vezettem, mégis ő nyert. Persze régen volt már, túltettem magam rajta, de ha eljátszom a gondolattal, hogy mi lett volna, ha tényleg legyőzöm, mindig arra jutok, hogy megszereztem volna az aranyérmet. Az elődöntőben a lengyel Andrzej Grubba jött volna, ellene átlagban ötből négyszer nyertem, a döntőben a svéd Jörgen Perssont is legyőzhettem volna.

Két évtizeden át folyamatosan a csúcson volt (Fotó: Mirkó István)

– A csapattal szerzett világbajnoki cím mellett melyik sikerének emléke teszi a legboldogabbá?

– A malajziai világkupa-győzelem. Három kínai volt a dobogón, de én álltam legfelül. Az olimpia lenne a másik, ha akkor is négyen állhattunk volna a dobogón… A pingpongversenyeken nem volt szokás a bronzéremért játszani, 1988-ban, Szöulban mégis kellett, ki is kaptam. A következő két olimpián versenyszámonként két bronzérmes volt, aztán Sydney-ben megint minket, magyarokat sújtott a bronzmeccs, Bátorfi Csilla és Tóth Krisztina párosa is a negyedik helyen végzett. Már csak azért is sajnálom, hogy nem nyertem olimpiai érmet, mert akkor kapnék havonta életjáradékot. Jónyer István bekerült a Nemzet Sportolói közé, de igazán felfigyelhetnének ránk is, Gergely Gáborral csak tengődünk. Annak idején, húszéves koromban hívtak Németországból, hogy lépjek le innen. Az alapján, ahogy manapság bánnak velem, lehet, hogy jobban jártam volna, ha elmegyek.

– Az ismertsége mikor volt a csúcson?

– Már az első világbajnoki cím után, tizennyolc éves koromtól kezdve. Most már viszont csak az idősebbek emlékeznek ránk. Húsz-harminc éve, ha megállított a rendőr, nem is kérte el a jogosítványomat, de ez is megváltozott már. Viszont vezetni a mai napig imádok, megnyugtat.

– Igaz, hogy annak idején a pingpongválogatott tagjai a kor magyar futballsztárjaival fociztak?

– Néha játszottunk Fazekasék ellen, de élénkebben él az emlékezetemben, hogy a kiváló sprinter, Tatár István ellen futottunk. Ő 100 méteren 10,2-es időt tudott, 60 méteren mégis alig tudott lehagyni.