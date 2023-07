Norris hiába törte ripityára a 15 millió forint értékű trófeát, újra gyártja a herendi porcelánmanufaktúra

A McLaren versenyzőjének már a Forma–1 előtt szokása volt, hogy az üveg földhöz ütésével indít pezsgőszökőkutat.

Két hete Silverstone-ban is ezt csinálta, akkor csak ledöntött egy trófeát, a mostani Magyar Nagydíjon viszont komoly anyagi kárt is okozott sajátos módszerével.

Miközben üvegét az 1. helyezett dobogójához csapta, leverte Max Verstappen győzelmi porcelántrófeáját, amelynek letört a teteje – írja az M4 sport. Az esetről lapunk is beszámolt.

A herendi porcelánmanufaktúra újra elkészíti a Magyar Nagydíj győztese, Max Verstappen összetört győzelmi trófeáját – jelentette be az M4 Sport stúdiójában a cég vezérigazgatója.

– Nagyon nagy sajnálattal vettük tudomásul, hogy a tegnapi nap folyamán a gyönyörű Herendi-trófea, kézzel készült műalkotás megsérült. Közel féléves munka eredménye, több mint 30 ember dolgozott rajta, és nagyon sajnáltuk, hogy ez lett a műalkotásunk sorsa. De úgy gondoljuk, és a herendi porcelánmanufaktúra az országimázs-építésben meghatározó szerepet betöltő vállalkozás, hogy pótoljuk az első helyezettnek járó trófeát, és míg eldöntik a csapatok, hogy ki volt a hibás és ki nem, mi magunkra vállaljuk ennek az örömteli és egyben nehéz terhét – mondta az M4 Nemzeti Sporthíradójában Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

Simon kiemelte, minden alkotásukra örökös pótlási garanciát vállalnak, emiatt a mintatárban a Magyar Nagydíj serlegeinek másodpéldánya is ott van. A vázatest gyártása már el is kezdődött, így az eredetileg hat hónapos elkészítési folyamat most rövidebb lesz, és a Red Bull kétszeres világbajnoka pár hét múlva megkaphatja a kupát.

Borítókép: Az összetört trófea (Forrás: Facebook)