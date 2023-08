Koman Vladimir kisebb-nagyobb megszakításokkal 2005-től 2012-ig futballozott az olasz Sampdoria csapatában. Az U20-as vb-bronzérmes középpályás az egyetlen magyar, aki valaha egy csapatban futballozott a Hamrun Spartanst irányító Luciano Zaurival. Az olasz szakember hatszoros válogatottnak mondhatja magát, szürke eminenciásként említi őt a szaksajtó. Az egykori szélsővédő 2004-ben Olasz Kupát nyert a Lazióval, a római klub kétszer is kölcsönadta, előbb a Sampdoriának, aztán a Fiorentinának, de sehol sem tudott gyökeret ereszteni. Komannal a genovai Sampban futballozott együtt, sőt mindketten pályán voltak 2010-ben a Debrecen elleni Európa-liga-csoportmeccsen, Genovában. Zauri 2014-ben fejezte be a pályafutását, a Pescarát két etapban is irányította edzőként, 2023. április 25-én nevezték ki a Ferencváros mai Konferencialiga-ellenfelénél, a Hamrun Spartansnál (tv: 19.30, M4 sport) a csapat vezetőedzőjének. A máltaiakkal megnyerte az előző bajnokságot.

Zauri csapatában hemzsegnek az idegenlégiósok, és a máltai mag is minőségi, hét válogatott játékost ad a bajnokcsapat. A külföldiek közül a Paintsil név ismerős lehet a ferencvárosiaknak. A nyáron érkezett 27 éves szélső, Neth Paintsil a Fradiban a 2017–2018-as szezonban futballozó és viharos körülmények között távozott Joseph Paintsil bátyja.

Zauri (kékben) Del Piero llen is futballozott a Serie A-ban Fotó: AFP/GIUSEPPE CACACE

A klub magyar kötődései végére értünk, a máltai futballt és a Ferencvárost André Schembri neve köti össze. Schembri 53 alkalommal lépett pályára az FTC színeiben, 21 gólt szerzett, bajnoki bronzéremmel távozott a Népligetben töltött egy szezon, a 2010–11-es kiírás után. Ő a napokban felhívta a figyelmet a Hamrun erősségeire.