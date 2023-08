Guardiola panasza: Legközelebb reggel nyolcig játszani fogunk

A Manchester City legutóbb fennállása legjobb idényét produkálta, a Premier League, illetve az FA-kupa után a régóta áhított Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért. Pep Guardiola irányítása alatt az új szezont is trófeával kezdhették volna Erling Haalandék, és az Angol Szuperkupa 100. percéig már a sajátjuknak is érezhették azt, hogy aztán Leandro Trossard a 101. percben kiegyenlítsen (1-1), és végül tizenegyespárbaj után a Premier League legutóbbi kiírásának második helyezettje, az Arsenal győzzön.

Guardiola helyett most egykori jobbkeze, Arteta emelte magasba a trófeát Fotó: EPA/Tolga Akmen

A 101. perc hallatán felkaphatjuk a fejünket. A mérkőzés rendes játékideje elteltével 1-0 volt az állás a City javára – nem mondhatjuk, hogy a gólok miatt sokat állt volna a játék, nem voltak videóbírós ellenőrzések és nagyon hosszúra nyúlt ápolások sem. A negyedik játékvezető tábláján mégis nyolc perc ráadás állt, amiből végül jóval több lett.

Az okok abban keresendők, hogy az előző szezonban túl keveset volt játékban a labda, ezért a bírók azt az utasítást kapták, hogy az angol élvonalbeli és másodosztályú mérkőzéseken minden történést vegyenek figyelembe, és ne riadjanak vissza a katari világbajnokságon is alkalmazott maratoni ráadásoktól.

Ez már a másodosztály első fordulós mérkőzésein is megvalósult, amikor a játékvezetők átlagban 16 perccel és 34 másodperccel hosszabbították meg a rendes játékidőt, és vasárnap az Angol Szuperkupában sem fukarkodtak a ráadással. Pep Guardiola a döntéssel nemigen értett egyet, de mivel senki sem kérte ki a véleményét erről, nincs más lehetősége, mint hogy megbarátkozik a változással.

– Hozzá kell szoknunk ehhez. Egy-nullára vezettünk, és én nem éreztem úgy, hogy túl sok minden történt volna, ami okot adott volna a nyolcperces hosszabbításra. De ez egy kérdés a nemzetközi döntéshozóknak, mivel ők nem egyeztetnek az edzőkkel és a játékosokkal sem – bosszankodott a City menedzsere. – El kell fogadnunk ezt, a meccsek mostantól száz perc hosszúak lesznek. A gólok miatt hosszabbítanak, minden gólért. Képzeljék csak el, négy-három az eredmény, aztán negyvenöt másodperccel hosszabbodik a meccs minden gól miatt. Másnap reggel nyolckor még mindig játszani fogunk… Inkább ne kérdezzék meg a véleményem, kérem.

A szabályhozók döntéseivel tehát Guardiola nem volt elégedett, a csapata teljesítményével viszont annál inkább.

– Elképesztőek voltak a játékosaim. Még az utolsó percekben is mindent beleadtak. Pedig nem az NBA-ben vagyunk, ahol az idény vége után három hónapjuk van a feltöltődésre. Itt a jól és a rosszul sikerült szezonok után sincs ennyi szabadidő. Ehhez hozzá kell szokni, mindenesetre engem meglepett a játékosaim hozzáállása – folytatta. – Egy rendkívüli csapattal néztünk szembe. Közel álltunk a győzelemhez, úgyhogy egy kicsit csalódottak vagyunk, de ilyen a futball. Nem nyertünk, de legalább a játékosok eltöltöttek néhány percet a pályán, én pedig már péntekre gondolok, a Burnley elleni meccsünkre.

Artetát felvillanyozta a Guardiola csapata elleni siker

Mikel Arteta Arsenalja egymás után nyolc meccset veszített el a Manchester Cityvel szemben, de a vasárnapi győzelem után még nagyobb sikerekben reménykedik.

– Nagyszerű érzés. Ennél már talán nem is lehetne jobb, mert a világ legjobb csapatát győztük le a Wembley-ben, ami trófeát ért. Megmutattuk, hogy elhivatottak vagyunk, küzdöttük, hogy megnyerjük a meccset. Azért vagyunk itt, hogy trófeákat hódítsunk el és a klubot sikeressé tegyük. Minél gyorsabban meg akartam kaparintani a kupát, és aztán azonnal a következőre gondolni. Most fel kell készülnünk a Nottingham Forest elleni mérkőzésre.

A Premier League-ben az is újdonság lesz a pénteken kezdődő új kiírásban, hogy a magukból kivetkőző vezetőedzőket szigorúbban megbüntetik a játékvezetők. Ennek jegyében a City elleni mérkőzésen Arteta is sárga lapot kapott, amikor az oldalvonal mellett egy játékvezetői döntés miatt bosszankodott. Az örömét ez persze nem tudta elrontani.

– Három nap alatt nem tudom megváltoztatni a viselkedésem, de megpróbálok majd odafigyelni. Értem a szabályt és azt is, hogy miért hozták. Nincs ezzel probléma, majd alkalmazkodunk – ígérte az Arsenal trénere.

Borítókép: Pep Guardiola az Arsenal elleni mérkőzésen (Fotó: EPA/Tolga Akmen)