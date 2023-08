Dominic Thiem az előző évtized utolsó éveinek egyik legjobb teniszezője volt. Az osztrák játékos négy Grand Slam-döntőt vívott, s ezek közül az utolsót, a 2020-as US Open fináléját meg is nyerte Alexander Zverev ellen. 2021 nyarán azonban súlyos csuklósérülést szenvedett, több mint fél évet kihagyott, majd visszatérése után is nagyon messze volt korábbi formájától. Thiem a 300-on kívül is állt a világranglistán a pokoljárása során, a héten viszont a súlyos sérülése óta először ATP-tornadöntőt vívhat a Tour idei utolsó salakos állomásán, hazai pályán, Kitzbühelben.