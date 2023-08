Kruscsics számára érthetetlen volt, amit a játékosai csináltak

A Kecskemét első fordulós, címvédő Ferencváros elleni mérkőzést elhalasztották, így az NB I előző idényében ezüstérmes csapatnak csak hétfőn került sor az első bajnokijára az új kiírásban. A lilák mindenesetre elégedettek lehetnek, a Konferencialiga selejtezőjéből való kiesést követően jó játékkal 3-1-re verték a Kisvárdát.

– Amit pár nap alatt a nemzetközi kupameccs után elterveztünk, azt maximálisan betartották a játékosok – értékelt a Kecskemét honlapján Szabó István vezetőedző. – Figyeltük a Kisvárdát, már a felkészülés során elemeztük a játékukat. Felkészültünk a háromvédős rendszerükre. Magasan és aktívan akartunk játszani a meccs elejétől kezdve, és ez harmincöt-negyven percen keresztül sikerült. Ötletesen, előre felé futballoztunk. Sajnos a bekapott gólunk után a tapasztalatlanságunknak köszönhetően megzavarodtunk. Nagyon vártam a szünetet, hogy rendezzük a sorokat. Láttuk a héten a mérésekből, hogy sokan fáradtak, ezért volt szükségünk a cserékre. A Konferencialiga-selejtezőből való kiesés után foglalkoznunk kellett a játékosok mentális állapotával. Örülök, hogy a taktikai utasításokat betartva kiválóan játszottunk. Mi voltunk ma a jobb csapat és megérdemelten győztünk. Sok sikert kívánok a Kisvárdának a folytatásra – tette hozzá a tréner.

A másik oldalon, a Kisvárdát irányító Milos Kruscsics is elismerte, megérdemelt volt a hazai győzelem.

– Gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez! A hazaiak már a mérkőzés elejétől kezdve támadásban és védekezésben is agresszívabban és jobban futballoztak. Az első negyven percben el is dőlt a találkozó. Sajnos nem tudtuk felvenni a meccs ritmusát, távol védekeztünk az ellenféltől, ami számomra érthetetlen. Az első gól előtt ráadásul nagyot hibáztunk, a saját kapunk előtt nálunk volt a labda, elveszítettük és távolról betalált az ellenfél. Ezután gyorsan jött a második is. A szépítő találatunknál – ami a semmiből jött – némiképp felvillant a remény, visszajöttünk a mérkőzésbe. A fordulást követően szerkezetet változtattunk, de ma semmi sem jött össze. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy rendre felívelésekkel próbálkoztunk, de nem tudtuk belőni a védelem mögé a labdát, illetve ezáltal a középpályánk nem tudta rendesen felépíteni a támadásokat. Megérdemelten nyert a KTE! – húzta alá a szerb szakember.

NB I, 2. forduló Péntek

Puskás Akadémia–Újpest 3-3 (3-1), Felcsút, Pancho Aréna, 3700 néző, jv.: Pintér Cs. Gólszerző: Colley (20., 36.), Levi (40.), illetve Ljujics (11-esből 32., 46., 63.) Szombat

Mezőkövesd–Diósgyőr 2-4 (0-2), Mezőkövesd, Városi Stadion, 3915 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Sz. Drazsics (48., 73.), illetve Bárdos (4.), Pozeg Vancas (35.), Lukács (69.), Edomwonyi (88.). Kiállítva: Kállai K. (78., Mezőkövesd). Vasárnap

Fehérvár–Ferencváros 3-5 (1-2), Sóstói Stadion, 7051 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Kasztrati (44.), Kodro (53., 57.), illetve Lisztes (13.), Ramírez (31.), Zachariassen (63.), Varga B. (66.), Traoré (69.) Zalaegerszeg–MTK 2-1 (2-1), Zalaegerszeg, 1823 néző, jv.: Csonka. Gólszerző: Sajbán (3.), Tajti (11-esből 45+4.), illetve Németh K. (32.) Hétfő

Kecskemét–Kisvárda 3-1 (2-1), Széktói Stadion, 2523 néző, jv.: Káprály. Gólszerző: Szuhodovszki (35.), Pálinkás (39.), Szalai G. (93.), illetve Spasic (45.) Szeptember 27.

Paks–Debrecen 19.00 (M4 Sport)

Borítókép: Háromszor ünnepeltek a kecskeméti játékosok a Kisvárda ellen (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)