Nem maradt következmények nélkül a halálos késelés

A hatóságok szerdán letartóztattak öt horvát állampolgárt, akik állítólag részt vettek a szurkolói erőszakban. Akkor fogták el őket, amikor megpróbáltak elmenekülni, s egy Olaszországba tartó kompra készültek felszállni. A rendőrtisztek felfüggesztését a görög közrendvédelmi miniszter azzal magyarázta, hogy a rendőrség „tragikus hibákat” követett el, így engedte, hogy a horvát szurkolók akadálytalanul jussanak el Athénba, és a hatóságok nem tettek lépéseket a már előzetesen valószínűsíthető összecsapások megelőzésére.

Az áldozatra emlékeznek Athénban. Fotó: AFP/Anadolu Agency

Mintegy 200 horvát huligán érkezett a fővárosba, ahol tömegverekedés robbant ki hétfőn a stadion előtt a két klub szurkolói között. Az összecsapás közben egy 29 éves görög férfit több késszúrás is ért, és belehalt sérüléseibe. A rendőrség csaknem száz garázdát vett őrizetbe, tízen megsérültek, négyen továbbra is kórházban vannak. A horvát kormány és a Dinamo Zagreb is határozottan elítélte az athéni támadásokat, Athén és Zágráb polgármesterei pedig közös nyilatkozatban szólítottak fel nyugalomra.