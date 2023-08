„Nyugodj békében, apa!” – szívszorító üzenet a Real Madrid világbajnokától

Mint beszámoltunk róla, Spanyolország története első világbajnoki címét szerezte női futballban, az angolok elleni döntő hőse pedig kétségkívül Olga Carmona volt, aki a 29. percben szerezte meg a vezetést csapatának, s ezzel végül be is állította a végeredményt. A Real Madrid 23 éves védője találatát egy barátnője nemrégiben elhunyt édesanyjának ajánlotta, amivel Andrés Iniesta hasonló gesztusára emlékeztetett, aki a férfiak 2010-es döntőjében az elhunyt barátjára emlékezett, miután belőtte a spanyolok győztes gólját. Carmona a vasárnapi megemlékezésekor még nem tudhatta, hogy hamarosan az ő szívét is a gyász facsarja majd.

A Real Madrid játékosa, Olga Carmona lőtte a spanyolok győztes gólját a vb-döntőben. Fotó: MTI/Alessandra Tarantino

A Spanyol Labdarúgó-szövetség közleményben tudatta a szomorú hírt, hogy Carmona édesapja még a döntő előtt meghalt, sajtóhírek szerint már pénteken. Ezt azonban nem osztották meg a Real Madrid játékosával, ugyanis a családtagok és a barátok úgy döntöttek, jobb, ha ezzel nem taglózzák le őt élete legfontosabb mérkőzése előtt. Így Carmona gyakorlatilag vb-arannyal a nyakában tört össze, az ő góljával megnyert finálé után.

Hiszi, hogy apja adott neki erőt a győzelemhez

„Tudom, hogy te adtál nekem erőt ahhoz, hogy valami különlegeset vigyek véghez. Tudom, hogy néztél engem, és büszke vagy rám. Nyugodj békében, apa!” – e sorokkal emlékezett meg Carmona az elhunyt édesapjáról a közösségi médiában.

Carmona az aranyat még önfeledten ünnepelhette csapattársaival a pályán, ő is körbetáncolta a pályát a sydney-i finálé után. Vélhetően csak később tudta meg a tragikus hírt. Nem ez volt az egyetlen hasonló eset a spanyol válogatottban a vb idején: Carmona csapattársa, Irene Paredes néhány nappal a vb-felkészülés kezdete előtt veszítette el az édesapját, és az ő emlékének ajánlotta a vb-aranyat.

Női labdarúgó-világbajnokság, döntő:

Spanyolország–Anglia 1-0 (Carmona 29.)

Borítókép: Olga Carmona élete legszebb és egyben legfájdalmasabb estéjén van túl (Fotó: MTI/AP/Rick Rycroft)