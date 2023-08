Szoboszlai: Érdekelt a dolog, elkezdtem hívogatni az ügynökömet

– Hárman vagyunk, az ügynököm, az édesapám és én. Egyikünk sem dönt egyedül semmilyen ügyben, függetlenül attól, hogy az milyen súlyú. Mindig hárman döntünk – erősítette meg Szoboszlai Dominik a Liverpool FC-nek adott interjúban, amit idehaza is már többször hangozhatott. Aztán eddig ismeretlen részletekről beszélt, hogyan értesült a hírről, hogy érdeklődik iránta a Liverpool, s végül hogyan ütötték nyélbe az üzletet.

A társak is elismerik Szoboszlai Dominik képességeit (Fotó: Facebook/Liverpool FC)

– Az ügynököm írt a WhatsApp csoportunkba a Liverpool érdeklődéséről. Erre a csoportra egyébként azért volt szükség, mert én éppen nyaraltam, édesapám is el volt elfoglalva, és az ügynököm is máshol tartózkodott. Egyébként ő addig nem is akart szólni , amíg valami biztosat nem tudott közölni, mert azt nem akarta mondani, hogy „lehetséges”. Ő rendre csak akkor tájékoztat, amikor az adott ügy már rendben van, és döntésre van szükség.

Szoboszlai maga is tudta, a Liverpool több mint pletyka

Szoboszlai Dominik elárulta, ezúttal kicsit mégis másképpen alakult az ügymenet, ő maga is elkezdett nyomozni.

– Persze én is hallottam, olvastam pletykákat, hogy melyik csapatokkal hoztak hírbe. Egy idő után már naponta írogattam az ügynökömnek, azt kérdezve: van valami, történt valami? Egyszerűen tudni akartam, mire az volt a válasz, hogy csak ne aggódjak, várjak.

Aztán a Liverpool is bekerült az érdeklődő csapatok közé, majd az egyik barátom átküldött egy Instagram-posztot. Megnéztem, és aztán úgy voltam vele, hogy oké, ez még csak egy poszt, de hamar azon kaptam magam, egyre gyakrabban nézegetem az oldalt és azt láttam, hogy egyre többször kerültek fel újabb és újabb posztok, képek.

Szóval tudom, hogy valóban csak pletykáról van szó, annak egy-két bejegyzés után vége, ennek viszont nem akart vége szakadni, és elkezdett igazán izgatni a dolog, úgyhogy onnantól hívogattam az ügynökömet naponta, tud-e már valami újdonságot mondani.