A Liverpool sztárja mindenkit felbőszített azzal, amit a válogatottnál tett

A nyáron nagy változások történtek a Liverpool középpályáján, hiszen a korábbi alapemberek közül Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita és James Milner is távozott. Érkezett ugyan Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister és Endo, de Jürgen Klopp nagyon szeretett volna még egy hatos pozícióban bevethető, védekezőbb felfogású játékost is a középpályára, és a klub választása Ryan Gravenberch lett. A Bayern Münchentől érkező holland tehetség Szoboszlai szempontjából is hasznos igazolás, hiszen a magyar középpályás több feladatot kaphat a támadások építésében.

Ryan Gravenberch már a Liverpool mezében. Fotó: Twitter

Gravenberch már Münchenben is híres volt arról, hogy a saját érdekeit minden másnál előrébb tartja, így a nyáron erőteljesen hangoztatta, hogy ha a Bayern nem ad neki több lehetőséget, akkor távozni akar. Szokatlan vehemencia ez egy fiatal játékostól, akinek még sokat kell bizonyítania. A német klub tavaly nyáron 18,5 millió euróért vette meg őt az Ajaxtól, miután az amszterdami klubban volt két jó idénye. Ez azonban még kevés volt ahhoz, hogy a Bayern középpályáján is egyből kezdő legyen, az előző idényben 24 Bundesliga-meccsen játszott ugyan, de többnyire csak csereként.

Klopp szerint nagy tehetség a Liverpool szerzeménye

Más talán türelmesebb lett volna a helyében, de Gravenberch máris többet követelt – vagy a távozását ugye, amit ki is harcolt. Persze kellett ehhez Jürgen Klopp bizalma, meg az is, hogy a Liverpool hajlandó volt egy szürke müncheni idény után 40 millió eurót, tehát több mint kétszer annyit fizetni érte, mint amennyiért a bajorok egy évvel korábban megszerezték.

– Kivételes tehetség, képes uralni a labdát, tizenhatostól tizenhatosig robotolni, nagyon jól passzol. Illik a keretünkbe, okos fiú, és amikor beszéltem vele, hamar kiderült, hogy itt akar lenni, ami mindig jó – nyilatkozta Gravenberchről Klopp.

Marco Van Basten: Gravenberch, ez elfogadhatatlan!

Nem mindenki van most ilyen jó véleménnyel a holland középpályásról még a saját hazájában sem. Gravenberch, aki korábban már 11-szer szerepelt a holland felnőtt válogatottban is, ezúttal csak az U21-es keretbe kapott meghívót, amit nem fogadott el, mondván, inkább Liverpoolban marad, és dolgozik a beilleszkedésén a válogatott szünet alatt.

Ezen Ronald Koeman szövetségi kapitány teljesen kiakadt, és a holland futball másik legendája, Marco van Basten is jól beolvasott a fiatal játékosnak.

– Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Van Basten Gravenberch döntéséről. – Megértem az indokaid, de ezt egyszerűen nem teheted meg. Ez helytelen viselkedés a holland futball és a válogatott irányába egyaránt.

Gravenberch a válogatott szünet után, jövő hétvégén a Wolverhampton elleni bajnokin mutatkozhat be a Liverpool mezében. Ha sikerül kiharcolnia a helyét a kezdőben, és jó teljesítményt nyújt, azzal talán kiengeszteli a most rá dühös holland legendákat.

Borítókép: Mac Allister, Szoboszlai, Endo és Gravenberch, a Liverpool nyári középpályás-szerzeményei (Fotó: Twitter/Liverpool)