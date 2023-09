A magyar doppingellenőrökről a legfelső szintről mondtak ítéletet

Nem csak bizalmat, sok mindenben szabad kezet, egyben hatalmas feladatot is kapott a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) kötelékébe tartozó Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) a budapesti atlétikai világbajnokság előtt. Tiszeker Ágnes, a csoport vezetője 94 fős magyar szakembergárdát dirigált, amelynek a munkáját 164, speciális feladatokra felkészített önkéntes segítette.

Az atlétikai vb-n ezeregyszáz mintát vettek le

A Magyar Antidopping Csoport feladata volt a minták vétele, s az is, hogy azokat naponta biztonságosan eljuttassa a vizsgálatokat végző ausztriai laborba. Az eredmények kezelése az Atlétikai Integritás Egység (AIU) elnevezésű szervezet feladata volt. Ezt a Nemzetközi Atlétikai Szövetség még 2017 áprilisában alapította meg, hogy a sportágban visszaszorítsa a doppingolást, és a szervezet tőle függetlenül működik.

Az AIU-t, amely tehát önálló szervezeti egység, nem túlzás úgy említeni, mint a világ talán legnagyobb, legszigorúbb és legjobban megszervezett doppingellenes intézményét.

A „becsületes atléták védőszentjeiként” emlegetett, és következetes szigort megtestesítő AIU tesztelési és megfelelőségi vezetője, Thomas Capdevielle hivatalos levélben köszönte meg a Magyar Antidopping Csoport munkáját.

– Gratulálok önöknek az atlétikai világbajnokság doppingellenőrzési programjának sikeres végrehajtásához. Két hét leforgása alatt ezeregyszáz tesztet kellett elvégezniük, és ennek a hatalmas feladatnak a megoldása közben egyetlen jelentősnek minősíthető hibát sem követtek el. Nagy hatással volt ránk a szervező bizottság és a HUNADO munkája, felkészültsége és segítőkészsége, azt pedig bátran kijelenthetem, hogy a doppingellenőrzésben részt vevő magyar szakembergárdának igen nagy része volt a világbajnokság általános sikerében. Önök a mostaninál még nagyobb feladatok megoldására is készen állnak – fogalmazott Thomas Capdevielle, aki a levelében azt is kinyilvánította, hogy a jövőben is örömmel dolgozna együtt a Magyar Antidopping Csoporttal.

Négy csepp vér is elegendő

Az atlétikai világbajnokságon elvégzett mintavételeknek nem csak a nagy száma volt rendkívüli – amely hatszáz sportoló tesztelését jelentette versenyen kívül és a versenyek alatt –, hanem a mintavételek sokfélesége is egyedülálló volt.

A HUNADO a WADA, az AIU és az USA doppingellenes szervezetének (USADA) szakembereivel együttműködve két speciális fejlesztési programban is részt vehetett, mely mintavételek eredményei és tanulságai már a jövő doppingellenőrzését és azok fejlesztését szolgálja.

Ezek egyike a 2022. évi pekingi téli olimpiai játékokon először alkalmazott száraz vércsepp technikára alapuló vérvétel volt, amelynek magyarországi premierjére a budapesti atlétikai világbajnokságon került sor.

– A szárazvércsepp-analízis egy olyan, a vénás vérvételt helyettesítő módszer, amellyel a sportoló ujjából vagy felkarjából néhány csepp vér, nem több mint négy, kerül begyűjtésre, és egy erre kifejlesztett kártyán a vércseppek „beszáradnak”, ezáltal könnyen tárolhatóvá és szállíthatóvá válnak, akár szélsőséges időjárási körülmények között is, nagy távolságra – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Tiszeker Ágnes.

A WADA és néhány nemzeti doppingellenes szervezet 2021 óta teszteli ezt a sportolók számára kevesebb kényelmetlenséggel járó egyszerűbb és olcsóbb módszert, amelynek kifejlesztése eddig százezer dollárba került.

A módszer technikai újítás, nem analitikai metódus, a lényege, hogy fájdalommentes, a mintavételt megelőzően a sportolónak nem kell várakoznia a fizikai aktivitását követően, a mintavételhez nem szükséges egészségügyi szakszemélyzet, a minta nem igényel hűtést, szobahőmérsékleten is tárolható, illetve szállítható. Így volt ez a budapesti atlétikai világbajnokságon is, ahonnan a hatalmas hőség ellenére is vizsgálatra alkalmas állapotban érkeztek meg a minták egy ausztriai laboratóriumba. Ott a száraz vért speciális oldószerrel keltik életre, amelynek módszerét szigorú szabályok betartásához kötötték. Ennek a technikának az előnyei mellett vannak korlátjai is. Az úgynevezett DBS nem alkalmas biológiai útlevél vérminta vételére és a növekedési hormon kimutatásával kapcsolatos ellenőrzésekre sem, ezért ezeken a területeken idehaza csak összehasonlításra használjuk ezt az újítást – hangsúlyozta Tiszeker Ágnes.

Borítókép: Tiszeker Ágnes (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)