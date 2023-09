Albert Flóriánra emlékezik a Fradi, Sztankovics rajtra kész

Sztankovics komolyan veszi a Magyar Kupát

– Boldog és büszke vagyok, hogy itt lehetek a Ferencvárosnál. Amint az első interjúmban is elmondtam, ez egy nagy klub, fantasztikus történelemmel. Nagyon jól éreztem magam már az első napjaimban is Budapesten, de a fókusz a munkán volt, szerettem volna a lehető legjobban megismerni a csapattagokat, a játékosokat. Rengeteget beszélgettünk, nagyon élvezem a munkát az elejétől kezdve – mondta a 45 esztendős szakember, hitet téve amellett, hogy a Nagyecsed elleni kupameccset is komolyan kell venni. Sztankovics szavai arról árulkodnak, a Fradi a Magyar Kupában is győzelemre tör.