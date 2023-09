Alcaraz teljesen összezavarodott, pedig utolérte Agassit

A címvédő Carlos Alcaraz a második az Open Era-ban 1968-as bevezetése óta, aki 21 éves kora előtt háromszor bejutott a US Open negyeddöntőjébe. A 20 éves spanyol elkápráztatta a New York-i közönséget, 1 óra 59 perc alatt 6:3, 6:3, 6:4-re nyert a 22 éves olasz Matteo Arnaldi ellen, aki idén, a US Openen jutott be előszür major tornán a negyedik fordulóba.

Alcaraz élvezte a játékot Fotó: Twitter

– Hihetetlenül nagy intenzitással játszottam, az első labdától az utolsóig mindenre összpontosítottam – értékelt elégedetten Alcaraz. – Sokkal kevesebbet hibáztam, mint korábban. Élveztem a játékot, sokzor próbáltam felmenni a hálóhoz. Nagyon elégedett vagyok a teljesítménnyel, és boldog vagyok, hogy továbbjutottam.

Alcaraz a győzelmének köszönhetően csatlakozott a kétszeres bajnok Andre Agassihoz: ő a második teniszező az open érában, aki legalább háromszor bejutott a legjobb nyolc közé a 21. életéve betöltése előtt. A legendás amerikai ugyanezt a bravúrt 1988 és 1990 között érte el.