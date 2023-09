Izzó román hangulat fogadta a Fradit hazai pályán, nem is bírta végig a nyomást

𝐔𝐍𝐒𝐓𝐎𝐏𝐏𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐇𝐈𝐏 𝐒𝐇𝐎𝐓! 🔥 Andrea Lekic scores the first goal in the #MOTW!#ehfcl #clw #DareToRise pic.twitter.com/e7Dhi1PQxy