Kiállítás nyílt és könyv jelent meg Rákosi Gyuláról

Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi – a magyar futballtörténelem egyik leghíresebb csatársora. Sajnos ma már csak Rákosi Gyula mesélhet a régi sikerekről, a korábbi társak már nincsenek közöttünk. A legendás balösszekötő 1957 és 1972 között volt a Ferencváros felnőtt csapatának támadója, de már ifjúsági korában is a klub játékosa volt – így jön ki az a bizonyos hetven év. A jelenleg 84 éves legenda 41-szer lépett pályára a magyar válogatottban, amellyel olimpiai és Európa-bajnoki bronzéremig is jutott. A Fradival eközben háromszor nyert magyar bajnokságot, kétszer kupát, valamint tagja volt nemzetközi sikereknek is: a Vásárvárosok kupája-győztes és -döntős, valamint az UEFA-kupa-elődöntős csapatot is segítette.

Rákosi Gyula meghatottan mondott köszönetet Fotó: Csudai Sándor/Origó

Kedden délután a Fradi-múzeumban megnyílt az a kiállítás, amely Rákosi Gyula hosszú és tartalmas pályafutását foglalja össze. És eddig csak arra emlékeztettünk, hogy mit ért el futballistaként az FTC örökös bajnoka, ám a pályán kívül is sokat tett szeretett klubjáért és a magyar labdarúgásért: dolgozott utánpótlás és pályaedzőként, a felnőttcsapat edzőjeként, elnöki tanácsadóként, emellett kilenc mérkőzésen irányította a magyar női fociválogatottat is, és edzősködött Kecskeméten, Vácszentlászlón, Tatabányán, a III. Kerületi TTVE-nél és Kuvaitban is.

Rákosi Gyula dedikálja a róla szóló könyvet

Az ünnepség elején levetítették a FradiMédia különleges filmjét Rákosi Gyula karrierjéről, majd a Fradi-múzeum vezetője, Tobak Csaba tartott beszédet.

– A Fradi-múzeum 2014-es indulása óta a ma megnyíló a tizenegyedik időszaki kiállításunk, de ez az első alkalom, ahol a főszereplő még köztünk van. Tavaly volt hetven éve, hogy Gyula bácsi a Ferencvároshoz került, és idén ünnepli a nyolcvanötödik születésnapját, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ő lesz a következő kiállítás középpontjában – mondta Tobak Csaba. – Amikor összegyűjtöttük a kiállításra kerülő relikviákat, Gyula bácsi is rengeteget segített, mert ahogy elmondta, a szeretett Ferencvárosért bármit megtenne.