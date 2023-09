Kiesett a címvédő, Djokovics–Medvegyev döntő lesz a US Openen

A US Open első férfi elődöntőjében Novak Djokovics az amerikai Ben Sheltonnal találkozott, aki a torna meglepetésembere volt. A 20 éves amerikait telt ház támogatta, de a szerb, aki tavaly a megfelelő Covid-oltás hiányában nem utazhatott el a New York-i Grand Slam-tornára, továbbra is nagyon motivált volt, és nem hagyott sok kétséget a győzelme felől.

A spanyol Carlos Alcaraz kiesett, nem jött össze a Djokovics elleni álomdöntő Fotó: Sarah Yenesel

Djokovics az első játszma közepén tudott először brékelni, előnyét pedig végigvitte. A második szettben kétszer is el tudta venni ellenfele adogatását, így ezt is könnyedén hozta. A harmadik elején a szerb gyorsan brékelt, de aztán Shelton feltámadt, rövidítésig vitte a játszmát, amelyben Djokovics már magabiztosan lezárta a meccset.

Novak Djokovics: Talán ez lesz az utolsó

A szerb klasszis, aki hétfőtől újra világelső lesz, karrierje 36. Grand Slam-fináléját játssza vasárnap, amelyen a 24. GS-trófeájáért száll harcba.

– Az tény, hogy 36 évesen minden Grand Slam-döntő olyan, mintha az utolsó is lehetne – idézte Djokovicsot az AP News a meccs után. – Emiatt talán jobban értékelem ezeket a lehetőségeket, hogy újabb Grand Slamet nyerjek, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Nem tudom, mennyi ilyen esélyem lesz még.

Djokovicson mindenesetre mintha nem fogna az idő, idén mind a négy Grand Slamen döntőbe jutott, az Australian Openen és a Roland Garroson nyerni is tudott, Wimbledonban kikapott Carlos Alcaraztól.

Sokak szerint most a US Openen is a Djokovics–Alcaraz összecsapás lehetett volna az álomdöntő, amibe azonban belerondított a New York-i torna 2021-es bajnoka, Danyiil Medvegyev. A másik elődöntőben ugyanis az orosz teniszező négy szettben legyőzte a címvédő spanyolt.

A nyitó játszmában mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, így tie-break döntött Medvegyev javára. A második játszmát az orosz simán hozta, a harmadikban Alcaraz értékesítette az egyetlen bréklabdát, és szépített. A negyedikben aztán Medvegyev 3:2-nél brékelt, aztán a negyedik meccslabdáját beütve lezárta a mérkőzést.

Medvegyev: A döntőben újra felül kell múlnom önmagam

Alcaraz kiesésével eldőlt, hogy nem lesz címvédés a US Openen, ami itt legutóbb 2008-ban Roger Federernek jött össze.

– Napok? Hetek? Nem tudom, mennyi időbe telik, hogy túllendüljek ezen a vereségen, de nem hiszem, hogy sokáig fogok rágódni rajta – nyilatkozta a vesztes Alcaraz. – Tanulni akarok belőle, az ilyen meccsek sokat segítenek abban, hogy jobbá váljak.

A 27 éves Medvegyev az egyetlen Grand Slam-trófeáját 2021-ben a US Openen szerezte, s az akkori döntőben ugyanúgy Djokovics volt az ellenfele, mint most.

– Óriási kihívás előtt állok, hiszen az ellenfelem egy olyan fickó lesz, aki már 23 Grand Slamet nyert, míg nekem csak egy ilyen címem van – fogalmazott Medvegyev. – Amikor itt legyőztem őt, akkor felülmúltam saját magamat, és nincs is más esélyem, most is ezt kell tennem, ha nyerni akarok.

Tenisz, US Open, férfi egyes, elődöntők:

Medvegyev (orosz, 3.)–Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6, 6:1, 3:6, 6:3

Djokovics (szerb, 2.)–Shelton (amerikai) 6:3, 6:2, 7:6 (7–4)

Borítókép: Novak Djokovics a 24. Grand Slam-trófeájára hajt New Yorkban (Fotó: MTI/AP/Manu Fernández)