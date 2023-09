Kilőtt a Veszprém: nem fenyeget az idény eleji fizetés

Idény eleji formáért idény eleji fizetés jár. Kálomista Gábor vágott vissza hajdanán így a csapatnak egy-egy nehezen megmagyarázható szeptemberi vereségért, amikor még ő volt a Veszprém elnöke. S a szókimondásáról is közismert filmproducertől ki is tellett, hogy az éleslátással megfogalmazott frappáns véleményét a gyakorlatban is megvalósítsa. Hasonlótól nem kell tartaniuk a Telekom Veszprém játékosainak, a magyar csapat ugyanis remek rajtott vett a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, vendégként is magabiztosan, 33-28-ra legyőzte a sorozat címvédőjét, a Magdeburgot.

Momir Ilics elégedett a Veszprém BL-rajtjával. Fotó: Telekom Veszprém/Peka Roland

Csapatként játszott kiválóan a Veszprém

A Veszprém sikeréről természetesen az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) is vezetőhírként számol be, kiemelve, hogy a magyar együttesből négyen (Fabregas hat gól, Marguc, Remili, Casado öt-öt) is öt dobott gólt fölött végeztek, a Veszprém csapatként nyújtott kiváló teljesítményt.

Hasonlóan értékelte a győzelmet a Veszprém vezetőedzője, Momir Ilics is, azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy ő a remek védekezésre helyezte a hangsúlyt. – Boldog vagyok, a játékkal pedig elégedett, ahogy megnyertük ezt a meccset a Bajnokok Ligája első körében. Igazán felemelő a Magdeburg ellen, egy Bl-győztes ellen nyerni. Jól is játszottunk. Ahogy védekeztünk a második félidőben, sok gólt szeretünk az elsőben. De a legfontosabb, hogy csapatként voltunk jók ma, és nagyon okos támadásokat vezettünk – nyilatkozta Momir Ilics.

S persze a két kapus is hozzátette a sikerhez a magáért. Íme, Nacho Biosca bravúrja: