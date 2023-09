Megvan, hogy melyik csatornán láthatjuk Szoboszlai El-meccseit

Az Európa-liga/Európa-konferencialiga közvetítésének joga itthon az M4 Sporté és az RTL-é, az első választás a közmédia csatornájáé. Az M4 Sport a csoportkörben minden fordulóban a Ferencváros Ekl-csoportmeccsét fogja közvetíteni, így a Liverpool mérkőzései az RTL-hez kerülnek. Az új idény első, RTL-es találkozóján a magyar válogatott csapatkapitánya, a nyáron Liverpoolba szerződő Szoboszlai Dominik is pályára lép, a Vörösök szeptember 21-én, 18.45-től az osztrák LASK vendégeként kezdenek. Az első fordulóból az RTL Három közvetíti még a holland Ajax és a francia Marseille mérkőzését is, online viszont Kleinheisler László csapatának, a görög Panathinaikosznak, valamint Sallai Roland klubjának, a Freiburgnak a meccse is látható lesz.

Az első forduló kínálata

Szeptember 21., csütörtök

E csoport

18.45: LASK (osztrák)–Liverpool (angol) (tv: RTL 3)

F csoport

18.45: Panathinaikosz (görög)–Villarreal (spanyol) (tv: RTL+)

G csoport

18.45: Sheriff Tiraspol (moldovai)–AS Roma (olasz) (tv: RTL+)

H csoport

18.45: Bayer Leverkusen (német)–Häcken (svéd) (tv: RTL+)

A csoport

21.00: Olympiakosz (görög)–Freiburg (német) (tv: RTL+)

21.00: West Ham (angol)–Topolyai SC (szerbiai) (tv: RTL+)

B csoport

21.00: Ajax Amsterdam (holland)–Olympique Marseille (francia) (tv: RTL 3)

C csoport

21.00: Rangers (skót)–Betis (spanyol) (tv: RTL+)

D csoport

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Sporting CP (portugál) (tv: RTL+)

Borítókép: Szoboszlai Dominiktől remélhetően sok gólörömöt láthatunk majd (Fotó: Getty Images/Matt McNulty)