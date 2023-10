A Veszprém bizonyította, hogy a maratonfutás az erőssége

– Ez nem arról szól most, hogy idehoztunk hét új, tehetséges fiatalembert és akkor szeptemberben vagy októberben megnyerjük a Bajnokok Ligáját… Azt kell, hogy mondjam, ez lehetetlen, egy nagyon hosszú szezon elején vagyunk. Ez inkább maratonfutás, mint sprint – Momir Ilics ezzel a találó hasonlattal jellemezte a férfikézilabda Bajnokok Ligáját, egyúttal adott magyarázatot a GOG elleni, múlt heti kellemetlen vereségre az újabb ütközet, a Porto elleni meccs előtt. Majd arról beszélt, a csapata mindenki ellen motiváltan játszik. Ez biztosan így igaz, de Dániában éppen ez nem érződött. A felvezetést azzal zárta, bízik a szurkolók támogatásában.

Szegej Koszorotov, a Veszprém balátlövője (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Nos, attól fölösleges volt tartani, hogy a veszprémi drukkerek egyetlen kisiklás miatt elpártolnak a csapatuk mellől, szokás szerint telt ház volt a Veszprém Arénában. Ugyan a hazaiak keretéből Omar Jahja és Andreas Nilsson továbbra is hiányzik, a magyar csapat bekezdett, elhúzott 5-1-re, de a Porto visszakapaszkodott 5-4-re. Ám ez csupán átmeneti állapot volt, 9-7 után többször is öt góllal, 12-7-re, 14-9-re, majd 16-11-re is vezetett a Veszprém. A közönség élvezte a játékot…

Remili tíz góllal volt a Veszprém legjobbja

Akkor jött a második rövidzárlat, néhány eladott labda utáni gyors támadásból a Porto ismét visszajött egy gólra (16-15). Szünetre már ismét megnyugtató volt a Veszprém előnye (22-16) és a második félidő már nem tartogatott újabb meglepetést. Először a 38. percben vezetett tíz góllal Momir Ilics csapata (30-20), majd az 54. percben ismét elérte e jelképes határt (40-30). S ha így alakult, már nem is adta alább, 44-34-re nyerte meg a mérkőzést.

Nedim Remili tíz, Bjarki Már Elísson és Agustín Casado öt-öt találattal, Rodrigo Corrales négy, Ignacio Biosca García nyolc védéssel járult hozzá a sikerhez.

A magyar csapat tehát négy forduló után három győzelemmel és egy vereséggel áll a BL-ben. S azt is bizonyította, valóban nem egy-egy sprintre, hanem maratonfutásra készül az idényben.

Az A csoportban az egy győzelemmel és két vereséggel álló Szeged csütörtökön a norvég Kolstad vendégeként lép pályára.

Borítókép: Hugo Descat, a Veszprém balszélsője (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)