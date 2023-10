Dárdai Pál nem ezt várta, amikor szép karácsonyi ajándékot ígért a berlinieknek

Félidőig maradt az 1-0-s Hertha-előny, ám szünet után a Nürnberg ideje jött el. Az 57. percben Castrop egy szöglet után lőtte be az egyenlítő gólt, amely a játék képe alapján érett már – 1-1.

Aztán a 68. percben került igazán nagy bajba Dárdai Pál, miután Kempf utolsó emberként követett el szabálytalanságot, ami miatt megkapta a jogos piros lapot. Emberhátrányban a Hertha gyorsan újabb gólt kapott, a 72. percben Leistner öngóljával már a Nürnbergnél volt az előny – 2-1.

Dárdai Márton és Dárdai Bence is szabadrúgáshoz készült

Két perccel később esélyt kapott a Hertha, a hazaiaktól Marquez állt ki, a Nürnberg is tíz emberre fogyatkozott. Ekkor már két Dárdai volt a pályán, a kezdőként játszó Márton mellett a 63. percben a legifjabb fiú, Bence is pályára lépett. Mindketten ott álltak a labda mögött a nürnbergi piros lap után az ígéretes szabadrúgás elvégzéséhez, végül a Juventus és a Milan által is csábított Dárdai Bence lőhetett, ám a sorfalban elhalt a kísérlete.