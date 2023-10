A Hertha visszafogadta, Dárdai Pál figyelmeztette a botrányt okozó kapust

Marius Gersbeck a Hertha saját nevelésű kapusa, aki 2013-ban mindössze 18 évesen mutatkozott be a Bundesligában a csapat színeiben egy Jürgen Klopp-féle Dortmund elleni bajnokin, amelyen 2-1-es győzelemhez segítette csapatát idegenben. Ezután azonban mégsem kapott több esélyt Berlinben, végül 2019-ben a Karlsruhe együttesébe igazolt, ahonnan a nyáron tért vissza Dárdai Pál csapatába.

Marius Gersbeck (jobbra) hétfőn visszatért Hertha edzésére Dárdai Pál engedélyével. Fotó: AFP/Thomas Flehmer

A 28 éves Gersbeck minden bizonnyal első számú kapusnak érkezett, hiszen a Hertha mindhárom rutinos kapusa, Alexander Schwolow, Rune Jarstein és Oliver Christensen is távozott a Bundesligából való kiesést követően, így csak három rutintalan fiatal maradt a poszton: Tjark Ernst (20), Robert Kwasigroch (19) és Tim Goller (18). Csakhogy Gersbeck nehéz helyzetbe hozta a Dárdai vezette edzői stábot a nyári balhéjával, ami miatt a kapuban biztos pont nélkül kellett elkezdeni az idényt.

Mi történt?

Gersbeck még július 16-án, a Hertha ausztriai edzőtáborozása során verekedett össze az utcán egy 22 éves férfival, akinek több csontját is eltörte. A berlini együttes az eset után felfüggesztette a futballistát, akinek súlyos testi sértés vádjával kellett a bíróság elé állnia Ausztriában. Két héttel ezelőtt került sor a tárgyalásra, melyen a kapus beismerte bűnösségét és bocsánatot kért az áldozattól. A bíróság 40 ezer eurós pénzbüntetést szabott ki rá, így Gersbeck olcsón megúszta, akár ötévnyi szabadságvesztést is kiróhattak volna rá.

Thomas Herrich, a Hertha ügyvezetője az ítélethirdetés után azt mondta: megvitatják a történteket, és nem zárja ki, hogy Gersbeck kap egy második esélyt a klubnál. Ez mostanra megtörtént, hétfőn visszatérhetett az első csapat edzésére.

Dárdai Pál: Óvatosnak kell lennie!

– Egyelőre nincsenek konkrét terveink, még csak ma volt az első megbeszélésünk, a csapattal is beszéltünk – nyilatkozta a Kicker hasábjain Dárdai Pál a kapus visszatéréséről, majd figyelmeztette is Marius Gersbecket. – A klub hozott egy döntést, amibe az edzőt is bevonták. Mariusnak óvatosnak kell lennie a jövőben. Ha Gersbeck utoléri magát fizikailag, az csak jó a csapatnak. Hogy kapuba állhat-e a Tennis Borussia elleni meccsen, azt a kapusedző, Andreas Menger dönti el.