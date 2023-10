Dragan Sztojkovics: Azért jöttünk, hogy visszaadjuk a kölcsönt

Dragan Sztojkovics meg sem próbálta leplezni a frusztráltságát az utóbbi egy hónapban. A szerb szövetségi kapitány annyira igazságtalannak tartotta csapata 2-1-es belgrádi vereségét a magyar válogatottól, hogy azóta unos-untalan azt hangoztatta, hogy Budapesten muszáj kiköszörülni a csorbát, csapatának nyernie kell, hogy a helyére billenjen a világ. Ebben némileg akadályozhatja, hogy több játékosa is megsérült, de a pénteki sajtótájékoztatón magabiztosan nyilatkozott:

Dragan Sztojkovics és Dusan Tadics (Fotó: Mirkó István)

– Felkészültünk, de meg kell várni a holnap estét. Magas színvonalú munkát végeztünk, sokat készültünk erre a mérkőzésre, és remélem, a játékosok teljes erejükből küzdenek majd. Néhány sérültünk pár nap alatt felépülhet, de most Budapesten nem léphetnek pályára. Ennek nem szabad gondot okoznia, erős a keretünk. Magyarországnak kiváló, jó minőségű válogatottja van, ezt láthattuk Belgrádban, ahol az első félidőben fölénk nőtt.

Most azért jöttünk, hogy visszaadjuk a kölcsönt. Jó játékosaik vannak a magyaroknak, Szoboszlait például senkinek sem kell bemutatni, szerencsére Willi Orbán nem játszhat most ellenünk.

Kidolgoztuk az általunk üdvözítőnek gondolt taktikát, de a játékosok felkészültek arra is, hogy a mérkőzés alakulásától függően menet közben váltsanak. Nagyon érdekes és jó mérkőzésre számítok. Közel állunk a célunkhoz, de ez a meccs még nem dönt el semmit sem.

Dragan Sztojkovics hangsúlyozta, kivételesen jó feltételek mellett megy le majd a meccs, hiszen a futballfenomén Puskás Ferenc nevét viselő stadion megtelik, minden labdarúgó telt házas mérkőzéseket szeret játszani. Felidézte, hogy rossz élmény volt szeptemberben zárt kapuk mögött összecsapni a magyarokkal, nem csak a vereség miatt volt a hangulat rossz.

Dusan Tadics (Fotó: Mirkó István)

Dusan Tadics, a szerb válogatott csapatkapitánya nem először lép pályára a Puskás Arénában, és ez is szóba került a sajtótájékoztatón:

– Két nagyon fontos mérkőzés előtt állunk, és úgy gondolom, hogy a keddi, otthoni, Montenegró elleni lesz a legfontosabb. Ha most nem nyerünk, akkor kedden muszáj, mert azzal kinyitnánk magunk előtt az ajtót az Európa-bajnokságra. A csapatszellem kifogástalan, és ezt be is bizonyítjuk a Puskás Arénában. Idegenben kimondottan jó a mérlegünk, nem tudom, miért játszunk otthon gyengébben, és ezt a mérleget akarjuk most tovább javítani. Kétszer játszottunk már ebben a stadionban, remek a pálya, élmény itt futballozni. Úgy tudom, sokan jönnek Szerbiából is, de természetesen a hazai szurkolók lesznek többségben.

Borítókép: Dragan Sztojkovics szerint nem sorsdöntő meccs a budapesti (Fotó: Mirkó István)