Evés közben jött meg a litvánok étvágya, újabb győzelemről beszélnek

Nagyon feldobta a litván válogatottat, hogy szombaton két év után ismét tétmeccset tudott nyerni. A csapat Bulgáriában győzött 2-0-ra az Európa-bajnoki selejtezők 7. fordulójában, és ezzel matematikailag maradt minimális esélye a továbbjutásra, ám ehhez még alighanem a csoda is kevés lenne. Ennek ellenére, ahogy mondani szokás, evés közben jön meg az étvágy: a litvánok hétfői sajtótájékoztatóján kiderült, nem akarnak nemcsak két évet, de három napnál többet sem várni a következő diadalra, és szándékuk szerint az újabb áldozat a magyar válogatott lenne.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Nagyszerű élmény és remek tapasztalat volt nekünk a Bulgária elleni győzelem, de nagy ünneplést nem csaptunk, mert újabb fontos mérkőzés vár ránk – mondta az újságíróknak Edgaras Jankauskas, a litván válogatott szövetségi kapitánya. – A játéktervünk megvan holnapra, de azt nem árulom el, milyen változtatásokat tervezek a legutóbbi meccshez képest. Tudjuk, hogy a magyar csapat egy győzelemmel már kivívja az Európa-bajnoki szereplés jogát, de megpróbáljuk ebben megakadályozni.

Mindig fontos nyerni, mert így megtapasztaltuk a győzelem ízét, amit ráadásul meg is érdemeltünk. Sokat jelent ez a litván futballnak, a csapat pedig ennek köszönhetően remek hangulatban várja az újabb megméretést.

– A magyar válogatott már a 2021-es Eb-n bebizonyította, hogy akár a legjobb csapatok ellen is van esélye, azóta például Angliát kétszer is legyőzte. A keretet minőségi játékosok alkotják, éppen ezért nehéz lesz megóvni a kapunkat. Nem véletlen, hogy a montenegrói meccset leszámítva mindig legalább két gólt szerzett – mondta a hétfői sajtótájékoztatón Edgaras Jankauskas, aki hozzátette: az is rendkívül figyelemre méltó a magyarok teljesítményében, hogy mindössze két gólt kaptak a selejtezősorozatban.