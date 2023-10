György herceg tömegverekedést látott apja társaságában

Már a franciaországi rögbi-világbajnokság csoportköre alatt is láthattuk, hogy a brit királyi család számára fontos a sportág kiemelt eseménye. Vilmos walesi herceg Wales, míg felesége, Katalin hercegné Anglia rögbiválogatottjának védnöke. A csoportkört mindkét csapat veretlenül vívta meg, Wales viszont a negyeddöntőben kikapott Argentínától, hiába szurkolt Vilmos herceg és fia, György herceg is a lelátón. A mérkőzés szempontjából is sorsdöntő lehetett az a tömegverekedés, ami az első félidő végén, egy walesi szabálytalanság után tört ki.

Vilmos herceg és György herceg nemcsak kemény, hanem néha durva küzdelmet is láthatott a pályán (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

Wales jól kezdett, 10-0-ra vezetett az argentinok ellen, s úgy tűnt, 10-3-as előnnyel vonulhat a félidőre. Ekkor jött Josh Adams fölösleges szabálytalansága, ami kirobbantotta a balhét, majd az indulatok lecsillapodása után Emiliano Boffelli értékesítette a csere-játékvezető által megítélt büntetőt. Az angol Karl Dickson a 16. percben lépett elő tartalék-játékvezetőből, miután az ausztrál Jaco Peyper bekerült a darálóba, és megsérült.