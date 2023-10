Marozsán nem bírt a Federert nyugdíjba küldő játékossal

Marozsán Fábián már eddig is bizonyította, hogy nem ijed meg a lehetőségek kapujában, hiszen Sanghajban topjátékosok egész sorát, Alex de Minaurt, Dusan Lajovicsot és Casper Ruudöt is búcsúztatva jutott be – pályafutása során először – egy mesterverseny negyeddöntőjébe.

Hurkacz már túl nagy falatnak bizonyult Marozsánnak Fotó: EPA/Alex Plaevski

A legjobb nyolc között is komoly ellenfél, a világranglista 17. helyezettje, és egyben Roger Federer utolsó legyőzője, Hubert Hurkacz várt rá, de a magyar teniszező a Ruud elleni mérkőzéshez hasonlóan a negyeddöntőt is jól kezdte. Marozsán már az első játékban bréklabdához jutott, aztán a másodikban el is vette a lengyel adogatását, és 4:3-ig kitartott az előnye, akkor viszont Hurkacz kiegyenlített. Marozsán nem bánkódott sokáig emiatt, a következő két játékot behúzva, a negyedik szettlabdáját kihasználva megnyerte az első játszmát.

A másodikban azonban egyre többet hibázott, az első szerváit pedig csak elvétve ütötte be a magyar teniszező, aminek az lett az eredménye, hogy mindössze egy játék jutott neki a szettben, Hurkacz 6:1-gyel kiegyenlített.

A döntő játszmában 3:3-ig fej fej mellett haladtak a felek, utána viszont Marozsán semmire bukta el a szerváját. Innen már nem volt visszaút, Hubert Hurkacz 6:3-mal lezárta a mérkőzést, a 24 éves magyar játékos pedig hasonló élményeket szerzett, mint májusban Rómában. Egy váratlan győzelem után (az olasz fővárosban Carlos Alcarazt múlta felül) a következő mérkőzést is szettelőnyről bukta el. Igaz, ezúttal egy fordulóval később, a legjobb nyolc között bukott el. Talán a legközelebbi versenyen az elődöntő is összejön.

Sanghaji tenisztorna, negyeddöntő:

Hubert Hurkacz (lengyel, 16.)–Marozsán Fábián 4:6, 6:1, 6:3

Borítókép: Marozsán Fábián a Hubert Hurkacz elleni negyeddöntőben (Fotó: MTI/AP/Andy Wong)